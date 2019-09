TENIS ONLINE: Kvitová se po pauze vrací na turnaji v Číně. Martincová vydřela postup, Siniaková končí

Na turnaji v čínském Wu-Chanu se vrací do hry v prvním utkání po US Open Petra Kvitová, která od 14 hodin hraje se Slovinkou Polonou Hercogovou. Zápas (vysílá 02 TV) můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz. Další česká hráčka Tereza Martincová si v Taškentu po téměř třech hodinách vybojovala postup do druhého kola. Bývalou vítězku turnaje Irinu-Camelii Beguovou zdolala 6:7, 6:4 a 6:4. Denisa Allertová naopak na jinou Rumunku Soranu Cirsteaovou nestačila a osmé nasazené soupeřce podlehla 1:6, 4:6.