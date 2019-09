Další tenista v chomoutu. Podívejte se, jak to slušelo španělské hvězdě s novomanželkou

Feliciano López už ví, co je štěstí. Španělský tenista ho prý zažil minulý pátek v den svých osmatřicátých narozenin, kdy se oženil se svou přítelkyní Sandrou Gagoovou. Svatba se konala na malebném místě v Marbelle a pár se pak na sociálních sítích pochlubil fotografiemi. „Chci více takových narozenin,“ vtipkoval bývalý dvanáctý hráč světa.

Další tenista se oženil. Před několika dny se fotografiemi a zábavnými videi ze své svatby pochlubil Lucas Pouille. Nyní svět obletěly snímky z veselky jeho kolegy Feliciana Lópeze. Španělský tenista si minulý pátek, v den svých osmatřicátých narozenin, vzal za manželkou svou přítelkyni Sandru Gagoovou.

Svatba se uskutečnila v malebném panství ve španělské Marbelle s rodinou a přáteli v utajení a novomanželé se pak pochlubili fotkami na sociálních sítích. „Četl jsem mnoho definic o tom, co znamená štěstí, ale žádná z nich se nepřibližuje tomu, co jsme prožili s vámi. To bylo štěstí,“ napsal López.

„Chci více takových narozenin,“ dodal bývalý dvanáctý hráč světa, který se ženil podruhé. V roce 2015 si vzal modelku Albu Carrillovou, avšak manželství trvalo krátce. Po roce zažádal López o rozvod. A tak nyní doufá, že mu s o patnáct let mladší partnerkou vztah už vydrží navždy.

Svatby tenistů budou pokračovat i dále. Již příští měsíc se v rezidenci Sa Fortaleza ožení Rafael Nadal, který si zde vezme svou dlouholetou přítelkyni Franciscu Marii Perellovou. V listopadu se pak do chomoutu chystá Lópezův a Nadalův krajan Roberto Bautista Agut, letošní semifinalista Wimbledonu.