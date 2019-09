TENIS ONLINE: Kvitová začala skvěle, první set vyhrála. Plíšková schytala nářez

První set jako ze špatného snu. Přesně tak vstoupila do osmifinálového duelu proti ukrajinské hvězdičce Dajaně Jastremské Karolína Plíšková. Devatenáctiletá Ukrajinka působila v prvním setu mnohem agresivnějším dojmem a sázka na riziko se jí vyplácela.

Brzy se ujala vedení 3:0, až poté získala světová dvojka první game. To však Jastremskou nezastavilo, dál jasně diktovala tempo hry a sadu vyhrála za pouhých 22 minut 6:1.

Plíšková se trápila jak na servisu, tak returnu, na rodačku z Oděsy ztrácela především ve výměnách od základní čáry. Česká jednička měla v prvním setu jen 58 procentní úspěšnost získaných bodů po prvním podání, po druhém dokonce jen 25 procent. Ukrajinka se v obou ukazatelích dostala přes osmdesátiprocentní hranici.

I druhý set v režii Ukrajinky

I do druhé sady vstoupila lépe Jastremská. Za stavu 1:1 vzala potřetí v zápase své soupeřce podání a šla do vedení 3:1. Plíšková se postupem času zlepšovala na servisu a za stavu 4:3 měla vůbec první možnost brejkbolu v zápase.

Jastremská však nebezpečí zažehnala, servis si udržela a utkání dovedla do vítězného konce. Za jednu hodinu a 6 minut zvítězila jasně 6:1, 6:4.

Karolína Plíšková předvedla parádní výkon



Zlomí Kvitová nepříznivou bilanci?

Těžká soupeřka čeká i na Petru Kvitovou, která se pokusí přejít přes vítězku US Open z roku 2017 Sloane Stephensovou. Fulnecká rodačka měla stejně jako Plíšková v prvním kole volný los, ve druhém si poradila se Slovinkou Hercogovou 7:6, 6:3. Američanka vyřadila dvě domácí tenistky - v prvním kole Čang Šuaj 7:5, 6:4, ve druhém pak Ja-fan Wang 6:2, 3:6, 6:1.

Kvitová zatím svou soupeřku na okruhu ještě nezdolala, v obou dosavadních zápasech s ní prohrála, naposledy před dvěma lety v Cincinnati hladce 2:6, 3:6.

Petra Kvitová bojuje o postup do dalšího kola

Eduardo Munoz Alvarez, ČTK/AP

Halepová odstoupila, Bartyová jde dál

Už ve třetím kole turnaje ve Wu-chanu se rozloučila wimbledonská vítězka Simona Halepová, která za stavu 4:5 v prvním setu vzdala utkání Kazašce Rybakinové. "Ucítila jsem při bekhendu prudkou bolest. Myslím, že je to spíš svalové, ale ještě to nevím jistě," uvedla na tiskové konferenci Rumunka, jež měla v závěru minulého roku vyhřezlou ploténku. "Myslím, že teď je to něco jiného, ale je to ve stejné oblasti," dodala Halepová.

Do osmifinále naopak postoupila po výhře nad Kuzněcovovou Svitolinová. Ve druhém kole překvapivě dohrály i deblové světové jedničky a vítězky z All England Clubu Strýcová se Sie Šu-wej.

Nezaváhala naopak úřadující světová jednička Ashleigh Bartyová, která si poradila ve dvou setech s Američanou Sofií Keninovou 6:3, 7:5.

Kristýna Plíšková jde dál, Martincová končí

Kristýna Plíšková postoupila na turnaji v Taškentu po výhře 7:5, 3:6, 6:4 nad Polkou Katarzynou Kawaovou do čtvrtfinále. Naopak Tereza Martincová na své první čtvrtfinále na WTA Tour po dvou letech nedosáhla a ve druhém kole podlehla 4:6, 4:6 Ukrajince Katarině Zavacké.

Sedmadvacetiletá Plíšková v Taškentu získala před třemi lety svůj dosud jediný titul a letos v Uzbekistánu plní roli páté nasazené hráčky. Proti Kawaové se jí povedl obrat v prvním setu, kdy prohrávala 2:5, ale pěti gamy za sebou sadu získala. O rok mladší Polka nicméně následně srovnala a rozhodoval třetí set. V jeho desátém gamu se Plíšková dostala ke třem mečbolům a při druhém Kawaová dvojchybou zápas ukončila.

Ve svém prvním čtvrtfinále od červencového turnaje v Bukurešti se 80. hráčka světa Plíšková utká s nasazenou jedničkou Viktórií Kužmovou ze Slovenska.

Martincová v Taškentu postoupila do hlavní soutěže z kvalifikace a v pondělí v prvním kole bojovala téměř tři hodiny o postup s Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou. Dnes si 135. hráčka žebříčku trenérce při výměně stran stěžovala na to, že nemá sílu, a prohrála za 80 minut.