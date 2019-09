Zkáza wimbledonských šampionek. Ve Wu-chanu končí Halepová, v deblu dohrála i Strýcová

Už ve třetím kole turnaje ve Wu-chanu se rozloučila wimbledonská vítězka Simona Halepová, která za stavu 4:5 v prvním setu vzdala utkání Kazašce Rybakinové. Do osmifinále naopak postoupila po výhře nad Kuzněcovovou Svitolinová. Ve druhém kole překvapivě dohrály i deblové světové jedničky a vítězky z All England Clubu Strýcová se Sie Šu-wej. Do dnešních bojů zasáhnou i největší české naděje Karolína Plíšková i Petra Kvitová. O čtvrtfinále bude na turnaji v Taškentu bojovat Kristýna Plíšková.