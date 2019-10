Jeden set a diskvalifikace. Tenista neunesl urážky od fanouška a vulgárně mu vynadal

O tomhle utkání na challengeru v Brazílii by se nejspíš příliš nehovořilo. Avšak poté, co muselo skončit kvůli diskvalifikaci jednoho z hráčů, se o něm začíná diskutovat. Švédský tenista Christian Lindell si totiž nenechal líbit urážky od fanouška a vulgárně mu vynadal. Rozhodčí ho ze zápasu vyloučil a 352. hráč světa tak kvůli tomu přijde nejen o body do žebříčku, ale také o peníze za postup.

Christianu Lindellovi tekly nervy. Během prvního setu utkání druhého kola na challengeru v Brazílii prohrával už 0:3. A tak to vypadalo, že Thomaz Bellucci, bývalý jednadvacátý hráč světa, by úvodní sadu mohl poměrně lehce získat. Švédský tenista se však ještě vzchopil a vývoj zápasu dokonce otočil ve svůj prospěch.

Za stavu 6:5 šel servírovat na vítězství, vedl dokonce už 30:0, avšak Bellucci se nevzdal a vynutil si tie-break. Během něj to pořádně vřelo, a to hlavně v hledišti. Bellucci se rychle ujal vedení 3:0, Lindell ale ještě zabojoval, dokonce otočil na 4:3, avšak pak už zase dominoval brazilský tenista, který čtyřmi body za sebou urval první set pro sebe.

O fotógrafo João Pires registrou o momento da desclassificação de Christian Lindell. A confusão ficou cara para o sueco brasileiro, que perde os três pontos no ranking e os 520 doláres que havia ganho por ter vencido uma rodada no torneio. #SET #SomosTenis pic.twitter.com/cKz5daxpP5 — SomosTênis (@somostenisbr) October 2, 2019

Jeden z místních fanoušků to nevydržel a Lindella začal urážet. Tři sta padesátý druhý hráč světa mu jeho vulgarity vrátil, avšak to neuniklo umpirovému rozhodčímu. Lindella se za nadávku rozhodl diskvalifikovat. Ten s tím samozřejmě nesouhlasil. „Začal mi nadávat, nejdříve jsem to nechal být, když ale pokračoval, ozval jsem se. Nemohl jsem to tak nechat,“ bránil se Lindell, kterého citoval web uol.com.br. Podle svých slov byl naštvaný kvůli tomu, jak nezvládl vyhrát úvodní set, a tak se nedokázal ani ovládnout.

K ničemu mu to ale nebylo. Supervizor potvrdil diskvalifikaci a utkání bylo ukončeno. „Netvrdím, že jsi s tím začal, ale slyšel jsem, co jsi mu řekl, a to nemůžu tak nechat být,“ vysvětloval rozhodčí s tím, že musí být dodržována pravidla. Lindell tak za svůj výrok přijde o tři body a pět set dvacet dolarů (přes dvanáct tisíc korun), které získal za postup do druhého kola.