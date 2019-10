Federer a pokračování kariéry? Podle slavného kouče se už rozloučil s antukou

Jak dlouho bude ještě hrát? Vydrží až do čtyřiceti? Stále častější otázky ohledně kariéry legendárního Rogera Federera zatím zůstávají bez odpovědi. I když trenér fenomenální Sereny Williamsové má jasno. Vítěz dvaceti grandslamů podle něj odjede do důchodu příští sezonu. „Myslím, že to bude po olympijských hrách,“ prohlásil Patrick Mouratoglou.

Ovládl sto dva turnajů ATP, je dvacetinásobným grandslamovým vítězem a šestkrát vyhrál Turnaj mistrů. Tenistům dlouhou dobu také kraloval. Osmatřicetiletý Roger Federer je právem považován za jednoho z nejlepších tenistů v historii. A i když stále patří do špičky, čím dál tím více se spekuluje o tom, že jeho kariéra už nebude dlouho trvat.

Někteří odborníci hovoří o tom, že by mohl vydržet hrát až do čtyřiceti. Slavný kouč Patrick Mouratoglou, jehož svěřenkyní je třiadvacetinásobná grandslamová vítězka Serena Williamsová, si však myslí, že Federera uvidíme na kurtech už jen v příští sezoně. „Myslím, že odejde do důchodu příští rok po olympijských hrách v Tokiu,“ prohlásil Mouratoglou na webu ibtimes.com.

„Roger v minulých letech vynechával antukovou sezonu, aby se nezranil před svým oblíbeným Wimbledonem. Letos se však na antuce představil. Myslím si, že se s těmito antukovými turnaji a French Open chtěl rozloučit,“ vysvětloval Mouratoglou, co ho vede k myšlence, že legendární tenista odejde.

Jestli jsou jeho domněnky pravdivé, to se teprve ukáže. Světová trojka se ke své kariéře zatím příliš nevyjadřuje a soustředí se na turnaje, které ji letos ještě čekají. Nyní Federer zamířil do Šanghaje, kde se příští týden koná prestižní turnaj, a který v letech 2014 a 2017 ovládl. Loni tady došel do semifinále.