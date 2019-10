Máš díru v kraťasech, zavolal rozhodčí na tenistu a diskvalifikoval ho

Tenistky a tenisté jsou diskvalifikováni z různých důvodů. Většinou to bývá kvůli jejich nevhodnému chování: nadávají fanouškům, rozhodčímu, nebo třískají raketami či dokonce židlemi. To, kvůli čemu byl však na challengeru v Mouilleron-Le-Captif diskvalifikován Bernabe Zapata Miralles, bylo méně obvyklé. Měl díru v kraťasech.

Bernabe Zapata Miralles by se v žebříčku rád posunul co nejvýš, a tak během sezony objíždí mnoho challengerů. Teď španělský tenista zavítal do Francie. Tady se v úvodním kole v Mouilleron-Le-Captif střetl se Stevenem Diezem. Kanadský tenista měl od začátku utkání navrch.

První set ovládl hladce poměrem 6:2 a ve druhém svému soupeři utekl už na 4:1. Když se po přestávce mezi gamy chystal na své podání, zápas byl ukončen. Zapata Miralles byl totiž diskvalifikován. Důvod? Díra v kraťasech. „Bernabe, v tvých šortkách je velká díra, takhle nemůžeš dál hrát,“ zavolal umpirový rozhodčí na 232. hráče světa.

Ten však neměl další kraťasy na převlečení a na kurt byl povolán supervizor. I ten usoudil, že by dvaadvacetiletý hráč neměl takto ve hře pokračovat a mladík byl diskvalifikován. Po několika letošních čtvrtfinálových a semifinálových účastech na challengerech tak tentokrát do žebříčku žádné body nepřidal.

Minulý týden došlo k diskvalifikaci na challengeru v Brazílii. Tady však byl švédský tenista Christian Lindell diskvalifikován poté, co se nechal vyprovokovat fanouškem a zareagoval na jeho nadávky tím, že mu vulgarity vrátil. Vzhledem k tomu, že už to bylo ve druhém kole, tak přišel o body i o peníze za postup.