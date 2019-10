Bijec Zverev! Smečí sundal kameramana, pak poslal raketu na tribunu

Že by letos na turnajích zářil, to se říct nedá. Bývalá světová trojka Alexander Zverev ještě nemá jistou ani účast na Turnaji mistrů a aby na finálovém podniku sezony mohl obhajovat loňský titul, o to se snaží na probíhajícím Masters v Šanghaji. Ve svém zatím posledním zápase druhého kola proti francouzskému tenisovi Chardymu se na postup pořádně nadřel, cestou za vítězstvím navíc předvedl nečekané extempore. Stačil trefit jednoho z kameramanů. A to nebylo vše.