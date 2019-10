Máme čtyřikrát více obyvatel a výsledek? Česko nás válcuje, mělo by být vzorem, píše polský tisk

Ještě před několika měsíci držela prapor polského ženského tenisu Agnieszka Radwaňská. Bývalá světová dvojka však v minulém roce ukončila kariéru. A i přesto, že si naši severní sousedé hýčkají nastupující hvězdičku Igu Swiatekovou, na velké úspěchy mohou v nejbližší době s velkou pravděpodobností zapomenout. "Učme se od Česka. Mají skoro čtyřikrát méně obyvatel než my a jsou tenisově úplně jinde," nabízí inspiraci polský server sport.pl.

Mezi muži se polský tenis na rozdíl od českého může pochlubit hned dvěma hráči. Výborné 34. místo patří teprve dvaadvacetiletému Hubertu Hurkaczovi, 84. je jen o rok starší Kamil Majchrzak. Mezi ženami je to podobné. Vedle Swiatekové, která je šedesátá, je polskou jedničkou Magda Linetteová, která je 42. hráčkou světa.

Ale to je podle polských médií na zemi s téměř 40 miliony obyvatel hodně málo. Za vzor žurnalisté dávají právě Českou republiku. "Česko nás válcuje, mělo být naším vzorem. Mají dvě hráčky v první desítce, dalších šest ve stovce. My máme jen Linetteovou a Swiatekovou. A to navzdory faktu, že máme téměř čtyřikrát více lidí než naši jižní sousedé," píše polský server.

Česká tenistka Petra Kvitová v akci na turnaji v Pekingu.

A tím lichotky na Kvitovou a spol. nekončí. "Ve světovém tenise jasně vládnou Češky. Karolína Plíšková je druhá, Kvitová sedmá. První z nich je sedmadvacet, druhé o dva roky více. Až skončí, přijdou jejich nástupkyně. Dvacetiletá Vondroušová je osmnáctá, třiadvacetiletá Muchová čtyřiatřicátá. Vondroušová hrála na letošním French Open o titul, Muchová nedávno vyhrála svůj první turnaj v kariéře, když v Soulu ve finále zničila naši Magdu Linetteovou dvakrát 6:1," pěje chválu na český tenis polský portál.

V Česku je tenis prioritou

A tím se srovnáváním polského a českého ženského tenisu nekončí. "Je to paradoxní. Máme čtyřikrát více obyvatel a zároveň čtyřikrát menší počet špičkových tenistek v elitní stovce. Jak to v Česku dělají? Česko by pro nás mělo být vzorem."

Jedním z důvodů je podle autorů i fakt, že v Česku je tenis po fotbalu a hokeji jedním z nejoblíbenějších sportů, zatímco v Polsku nebyl tenis ani v době hvězdné Agnieszky Radwaňské v popředí zájmu fanoušků.

Karolína Plíšková a poražená finalistka Petra Martičová

A další důvody? "U nás (v Polsku) stojí financování tenisové kariéry na rodičích. Rodina Radwaňských musela k tomu, aby mohla podporovat kariéru své dcery, prodat obrazy. Ani Swiateková, Linetteová, Hurkacz a Majchrzak nejsou dílem nějakého systému výchovy mládeže, ta u nás chybí. Vše záleží na obětavosti jejich rodičů a tvrdé práci," pokračují polští žurnalisté v analýze.

Podpora od svazu i klubů

"V Česku je řada tenisových klubů, a to i ve velmi malých městech. Hlavní centra jsou v Praze a v Prostějově. Pracují zde výborní trenéři, vše zaštiťuje Český tenisový svaz, který kluby a hráče podporuje. Navíc je zde celá řada turnajů, kde se mohou hráči rozvíjet. V hlavních centrech se sdružují nejtalentovanější děti, ty nejlepší se navíc mohou spolehnout na podporu nejen klubu, ale i sponzorů a svazu," pějí autoři chválu na český tenis.

Karolína Muchová a její první velká trofej.

O českém tenise se vyjádřil i bývalý 41. hráč světa Lukasz Kubot. "Nejvíce se mi líbí česká organizace a důslednost. A hlavně vždy dávají všemu sto procent, nejen tenisu. Vytvořili si své vlastní postupy, které fungují a pracují na velmi profesionální úrovni," říká sedmatřicetiletý tenista, který je pátým nejlepším deblistou světa.

A ani současná krize českého mužského tenisu nebude mít podle polských žurnalistů dlouhého trvání. "Jonáši Forejtkovi je osmnáct, vyhrál juniorské US Open, do popředí se derou i další jako Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina. Češi mají dobře nakročeno k tomu, aby se i mezi muži brzy vrátili na ztracené pozice," uzavírají autoři.