Je to šílené, říká po zisku prvního titulu americká teenagerka

Je považována za jeden z největších talentů současnosti. Právem. Cori Gauffová zářila mezi juniorkami a teď ve svých patnácti letech udivuje i na okruhu WTA. Už v létě všechny překvapila poté, co ve Wimbledonu prošla kvalifikací a došla až do osmifinále. Nyní šokovala na turnaji v Linci.

I když tady nepřešla kvalifikací, do hlavní soutěže se dostala jako šťastná poražená poté, co se kvůli zranění musela odhlásit Maria Sakkariová. Talentovaná Gauffová se této příležitosti chopila se vším všudy. Do každého zápasu dala všechno. V úvodním kole vyřadila Stefanii Vögelovou, v osmifinále jí vzdala Kateryna Kozlovová, ve čtvrtfinále si poradila s Kiki Bertensovou a v semifinále s Andreou Petkovicovou.

Její finálovou soupeřkou byla Lotyška Jelena Ostapenková. Gauffová vyhrála první set 6:3, avšak druhý vůbec nezvládla. Předloňská vítězka French Open ho získala poměrem 6:1 a o šampionce tak musela rozhodnout třetí sada. V ní opět dominovala americká teenagerka, která ji získala 6:2 a poprvé v kariéře se tak mohla radovat z titulu na turnaji WTA.

„Stále jsem šokovaná a dojatá,“ přiznala Gauffová na webu WTA. „Je šílené říci, že tohle je můj první titul z turnaje WTA. Tohle jsem na začátku roku rozhodně nečekala, ani by mě nenapadlo, že bych to mohla dokázat. Je to bláznivé, nastupovala jsem jako šťastná poražená a teď jsem šampionkou,“ vyprávěla dál.

V žebříčku vyskočila na jednasedmdesáté místo, přitom sezonu začínala jako šest set osmdesátá pátá hráčka světa. „Byl to neuvěřitelný týden,“ dodala. Její jízda může pokračovat dál, tento týden se představí na turnaji v Lucemburku. V úvodním kole ji čeká Anna Blinkovová.