Každá může porazit každou. Ženský tenis je teď zajímavější než ten mužský, tvrdí legenda i současná hvězda

Jednadvacetiletá Naomi Ósakaová, třiadvacetiletá Ashleigh Bartyová, osmadvacetiletá Simona Halepová a devatenáctiletá Bianca Andreescuová. To jsou letošní grandslamové vítězky. To mezi muži si tituly z grandslamů rozdělili jen dva hráči. Australian Open a Wimbledon vyhrál Novak Djokovič, French Open a US Open ovládl Rafael Nadal. A ani v čele žebříčku nedošlo k žádné změně, téměř celý rok kraloval mužům Djokovič, kterého na začátku příštího měsíce na trůnu vystřídá právě Nadal.

Takové jsou důvody, které přiměly Andreu Petkovicovou a Matse Wilandera k tomu, aby ženský tenis prohlásili v současnosti za zajímavější než ten pánský. „Ženský tenis je lepší než mužský,“ uvedla německá tenistka na webu tennisworldusa.org. „Máme hvězdy v každé generaci. Máme Ósakaovu, teenagerku Andreescuovou, ale i starší Serenu Williamsovou, Petru Kvitovou. Muži mají jen Federera, Nadala a Djokoviče,“ vysvětlovala pětasedmdesátá hráčka světa.

„Všichni patří do stejné generace. Jen Federer je o trošku starší. Pravděpodobně všichni odejdou do důchodu téměř ve stejnou dobu. ATP těží nejvíce z těchto hvězd,“ zamýšlela se dál. „To u nás se kvalita zvýšila. Teď, abych prošla úvodním kolem, musím celé utkání předvádět svou nejlepší hru. To dřív, i když jsem nehrála tak dobře, tak jsem se do druhého, nebo třetího kola téměř vždy dostala,“ vyprávěla bývalá světová devítka.

Souhlasí s ní i legendární Mats Wilander. „Současný dámský tenis mám velice rád. Je to v něm neuvěřitelně nahuštěné. Každá hráčka může porazit každou. Určit vítězku je obtížné, a díky tomu je to tak vzrušující,“ tvrdil sedminásobný grandslamový vítěz. „Zatímco mezi muži si grandslamy rozdělují pořád ti stejní hráči, Federer, Nadal a Djokovič,“ dodal Wilander.