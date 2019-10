Unavený Medveděv po titulu v Šanghaji nebude hrát v Moskvě

Medveděv měl být v rodném městě nejvýše nasazeným hráčem, do soutěže měl zasáhnout až od druhého kola. "Po vítězství v Šanghaji se cítím psychicky i fyzicky vyčerpaný. Je škoda, že nemůžu hrát, ale jsem nucen udělat to, co moje tělo potřebuje," řekl pro ruská média.

Medveděv během nabitého podzimního programu hrál i finále US Open, tituly v této sezoně získal již čtyři.