Návrat oblíbeného maroda se ještě odkládá. Argentinský tenista doufá, že bude opět konkurenceschopný

Ten se měl uskutečnit již tento týden na turnaji ve Stockholmu. Argentinský tenista se však z něj musel odhlásit. Lékaři Juanu Martinu del Potrovi totiž po vyšetření zápasovou zátěž ještě nedoporučili. A tak si vítěz US Open z roku 2009 na další návrat ještě bude muset chvíli počkat. Když vše půjde, jak má, představí se za měsíc v exhibici s Rogerem Federerem.

Sto dvacátý první hráč světa letos odehrál jen dvanáct zápasů. Sezonu zahájil až v únoru na turnaji v Delray Beach, kde se vracel po zlomenině čéšky. Avšak dlouho se na kurtech neohřál, opět se totiž zranil a další dva měsíce byl mimo hru. Na antuce pak odehrál tři turnaje, a když už to vypadalo, že se vrací do své bývalé formy, přišly další trable.

Juan Martín Del Potro sigue entrenando de cara a lo que será su vuelta al circuito



Esos golpes cada vez están mas aceitados 🔨pic.twitter.com/C372lTQaW1 — Set Tenis (@settenisok) October 15, 2019

Jednatřicetiletý tenista si během úvodního kola Wimbledonu při podklouznutí opět zlomil čéšku a musel na operaci. Jak později přiznal, byly chvíle, kdy uvažoval, zda pokračovat. Přeci jen těch zranění bylo už tolik. Opět v sobě ale našel touhu hrát a po rehabilitacích začal s tréninkem.

„Po všech těch zraněních jsem už neočekával, že bych se ještě někdy mohl vrátit do nejlepší desítky,“ přiznal vítěz dvaadvaceti turnajů na webu essentiallysports.com. „Přesto jsem to loni dokázal,“ vyprávěl hráč, který byl v minulém roce třetí v žebříčku. „To mě inspirovalo. Mám stále dost síly a cítím, že ještě mohu hrát dobrý tenis. Chci být opět konkurenceschopný. To je má motivace,“ dodal oblíbený tenista.