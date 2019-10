U moře v Constantě, nebo někde jinde. Ale hlavně, aby to bylo v Rumunsku. Takové je přání Simony Halepové ohledně svatby, která se podle webu tennisworldusa.org uskuteční příští rok. Přítel bývalé světové jedničky, rumunský milionář Toni Iuruc již požádal otce Halepové o její ruku a k sňatku by mělo dojít po US Open.

O vztahu Halepové a jejího krajana se začalo mluvit letos po Wimbledonu, kdy byl spolu pár několikrát spatřen. Hvězdná tenistka si své soukromí pečlivě hlídá, avšak tehdy po získání grandslamového titulu byla fotografy sledována téměř na každém kroku a provalilo se, s kým chodí.

Nyní se dvojnásobná grandslamová vítězka připravuje na Turnaj mistryň. V čínském Šen-čenu už absolvovala trénink a spekuluje se, že již tady začne její obnovená spolupráce se slavným koučem Darrenem Cahillem, pod jehož vedením loni vyhrála French Open. Světová pětka se na prestižním turnaji představí popáté.

Svou účast musela loni odříct kvůli bolavý zádům. Ta jí trápila i letos, a tak se minulý měsíc po vypadnutí na turnaji v Pekingu ve druhém kole, rozhodla šetřit a další turnaje vynechala. Odpočívala a rehabilitovala, aby mohla na kurtu předvádět zase svou vynikající hru a vylepšit svůj nejlepší výsledek na tomto turnaji, kterým bylo finále v roce 2014. V něm tehdy nestačila na Serenu Williamsovou.