Tsitsipas se rozhodl pro lepší život. Cítí se svobodněji poté, co razantně omezil sociální sítě

Mnoho lidí stráví na sociálních sítích nějakou dobu. Někdo méně a někdo je na nich až závislý. Takový byl i Stefanos Tsitsipas. Řecký tenista na nich zásoboval své fanoušky nejrůznějšími příspěvky a fotografiemi a pak každou chvíli kontroloval, jaká je na ně reakce. To se ale změnilo.

Když na US Open překvapivě vypadl už v úvodním kole, zamyslel se nad sebou. „Pravděpodobně to bylo to nejlepší, co se mi kdy stalo,“ prohlásil Tsitsipas na webu blick.ch. „Po porážce jsem pak ještě chvíli zůstal v New Yorku a objevoval nové věci. Najednou jsem si uvědomil, co doopravdy ke svému životu potřebuji,“ vyprávěl talentovaný mladík, který se rozhodl razantně omezit sociální sítě.

Ty si podle svých slov vymazal z telefonu a ponechal si jen Youtube a Whatsapp. „Cítím se teď mnohem více svobodný,“ přiznal po tomto radikálním rozhodnutí. „Nekontroluji už každých čtyřicet minut Instagram, mnohem méně se stresuji a dokážu být více soustředěný. Také mám teď mnohem více času,“ pochvaloval si sedmý hráč světa.

Fanoušci se však nemusejí obávat, že by přišli o nějaké zajímavosti o Tsitsipasovi. Sociální sítě, na kterých měl účet, fungují dál, akorát příspěvky tam vkládá jeho tým. Tak uvidíme, jak se Tsitsipasovi na jeho cestě bez sociálních sítí bude dařit. Od té doby, co se takto rozhodl, si zahrál finále v Pekingu, semifinále v Moskvě a nyní se pokouší co nejdál dostat na turnaji v Basileji.