TENIS ONLINE: Skvěle! Plíšková zvládla první set, do finále Turnaje mistryň má blíže

S úřadující vítězkou Roland Garros má Plíšková bilanci 2:3, v letošním jediném vzájemném utkání prohrála ve finále v Miami. Loni Australanku porazila na US Open. "Je to světová jednička, takže to bude extrémně těžké, ale není to nemožné," uvedla Plíšková.

O účast ve finále Masters neúspěšně bojovala v minulých dvou letech v Singapuru. Předloni nestačila na pozdější šampionku Dánku Caroline Wozniackou a loni prohrála s Američankou Sloane Stephensovou.

V úvodním semifinále se utkají Švýcarka Belinda Bencicová a obhájkyně vítězství Ukrajinka Elina Svitolinová, která v turnaji zatím neztratila ani set a bojuje o nejvyšší prémie v dějinách ženského sportu 4,7 milionu dolarů.

Svitolinová je na Turnaji mistryň jednu výhru od obhajoby titulu

Tenistku Elinu Svitolinovou dělí na Turnaji mistryň jediná výhra od obhajoby titulu. V semifinále jí vzdala Belinda Bencicová za stavu 5:7, 6:3, 4:1. Ukrajinskou šampionku vyzve ve finále v Šen-čenu vítězka druhého duelu mezi Karolínou Plíškovou a světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie.

Švýcarka Bencicová, která na závěrečné akci roku pro osmičku nejlepších tenistek debutovala, si vyžádala pauzu na ošetření už v závěru prvního setu a po ní úvodní sadu dovedla při podání soupeřky k vítězství. Ve druhé ale hned v úvodu přišla o servis a rozjetou Svitolinovou už nezastavila.

Pětadvacetiletá Svitolinová prodloužila svou vítěznou sérii na Turnaji mistryň na deset zápasů. Obhájit titul může jako první tenistka po Sereně Williamsová, která vrcholu sezony kralovala dokonce třikrát v řadě v letech 2012, 2013 a 2014.