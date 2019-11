Do důchodu půjdou spolu. Budu hrát do doby jako Roger, hlásí třiadvacetinásobná grandslamová vítězka

Jsou tenisovými legendami. Během své kariéry byli světovými jedničkami a vyhráli téměř vše, co se dalo. V osmatřiceti by tak mohli pověsit raketu na hřebík. Serena Williamsová a Roger Federer však chtějí fanouškům dělat radost dál a do důchodu nejspíš odejdou spolu. „Jak dlouho bude hrát Roger, tak dlouho budu hrát taky,“ prohlásila Williamsová.

Již před několika týdny potěšil Roger Federer fanoušky, když oznámil svůj plán na příští rok. Světová trojka sice vynechá některé menší turnaje, avšak na těch největších nebude chybět. Vítěz sto tří titulů na okruhu ATP prozradil, že se chystá na všechny grandslamy, a že bude usilovat i o medaili na olympijských hrách v Tokiu.

Svým rozhodnutém inspiroval další legendu, Serenu Williamsovou. Americká tenistka hodlá také pokračovat dál. „Jak dlouho bude hrát Roger, tak dlouho budu hrát taky,“ prohlásila bývalá světová jednička na webu tennisworldusa.org. „Mám ráda to, co dělám,“ dodala s tím, že inspiraci nachází i u dalších sportovců.

„Basketbalisté, tenisté, fotbalisté, ti všichni hrají do svých čtyřiceti let. To by před deseti nebo dvaceti lety nebylo možné. Jsme součástí nové generace, která měla obrovské štěstí. Můžeme využívat lepší technologie, vybavení, i kvalitnější obuv. K tomu také víme, jak pečovat o své tělo,“ vysvětlovala třiadvacetinásobná grandslamová vítězka, která se na kurty dokázala vrátit po zdravotních trablích i po narození dcery.

Půl roku po porodu si už loni zahrála na turnaji v Indian Wells. Od té doby sice zatím žádný titul do své sbírky nepřidala, avšak stále patří mezi elitu. Zahrála si několik finále včetně dvou ve Wimbledonu a dvou na US Open. Ve světovém žebříčku je desátá a stále doufá, že ještě nějaký turnaj může ovládnout.