Plíšková se těší na luxusní dovolenou. Jak se rozhodne o olympiádě, Fed Cupu a trenérce?

Těšíte se, že raketu teď konečně zahodíte do kouta?

Je to už tři dny, co jsem raketu neměla v ruce, a je to docela úleva, že už je po všem. Ještě musím do Miami na focení pro Filu, ale na dovolené nemám v plánu hrát, i když (manžel) Michal mě možná donutí, protože ho tenis nějak začal bavit.

Co plánujete po dovolené?

Budu se v prosinci zase chystat na Tenerife, kde budeme dělat kondici a pohyb. Postupně přidáme raketu...

https://www.facebook.com/pliskovakarolina/posts/2602096143209048

Po Masters jste říkala, že si musíte promyslet, jak bude pokračovat vaše spolupráce s trenérkou Martínezovou. Máte už jasno?

Chci si to ještě nechat projít hlavou. Velká rozhodnutí není dobré dělat poté, kdy se třeba prohraje. Takže asi až v příštím týdnu se rozhodneme.

Na Turnaji mistryň jste si potřetí za sebou zahrála v semifinále. Poprvé se ale hrálo v Šen-čenu. Jak pro vás vyšel ve srovnání se Singapurem?

Upřímně bych řekla, že to bylo asi o trochu horší. Já nezažila první rok v Singapuru, premiéra je vždycky těžká, ať je to kdekoli. Spousta věcí je pro čínské pořadatele nová, nějaké se dají zlepšit, i když my jako tenistky toho moc nepotřebujeme, protože jsme hlavně v hotelu nebo v hale, a ta aréna byla pěkná. No ale samozřejmě Singapur to není... (směje se).

Ze Šen-čenu jste za postup do semifinále se dvěma výhrami inkasovala skoro milion dolarů hrubého. Jsou podle vás tyto obří prémie adekvátní?

Takhle se ten turnaj rozhodl, takže já s tím nic neudělám a nebudu proti... Hodně se to řeší, že to je nejvíc dotovaný turnaj v tenise. A chlapi z toho asi nejsou nadšení, ale tak to je. Čína má obrovské možnosti, řada akcí se tam přesouvá. Hráčky si nemůžou vybrat, kde bude Turnaj mistryň, takže já si nebudu stěžovat. Už v minulosti jsem ale říkala, že kdyby byla možnost rozdělit ty peníze i do jiných turnajů, aby se dostalo na víc hráček, byla by to podle mě lepší varianta.

Karolína Plíšková vybojovala postup do semifinále Turnaje mistryň.

sntv

Berete celý rok 2019 jako svůj dosud nejlepší v kariéře?

Určitě jo, měla jsem v něm nejvíc vyhraných turnajů (4). Jediné, co se mi nepodařilo, bylo dostat se na post jedničky a vyhrát grandslam. Ale byly tam super chvíle, poprvé taky končím jako dvojka.

Vyčítáte si něco?

Člověk někdy nemusí dělat něco extra špatně, ale prostě to nevyjde. Pár zápasů mohlo dopadnout jinak, ale já myslím, že jsem udělala maximum a příští rok je ta šance zase.

Karolína Plíšková se raduje po výhře nad Simonou Halepovou z Rumunska.

Aly Song, Reuters

Příští rok se také hraje olympiáda v Tokiu. Na tu minulou do Ria jste nejela a následně jste postoupila do finále US Open. Jak se rozhodnete tentokrát?

V hlavě to mám, ale to je tak všechno. Plán jsme ještě nedělali. Minulou olympiádu jsem měla do poslední chvíle naplánovanou, takže to nechám plynout a uvidím, jak na tom bude tělo. Ten plán bude složitý. Po Wimbledonu se pojede do Tokia a pak zase do Ameriky. Není to ideální pro nikoho, ale teprve se ukáže, co bude moje priorita.

Navíc se v dubnu uskuteční i finálový turnaj Fed Cupu v Budapešti. Ten v plánu máte?

S (kapitánem) Pálou jsme seděli v New Yorku, taky jsem to ještě neřešila, ale tím, jak se Fed Cup zkrátil, tak jsem spíš pro než proti. Blbý ale je, že už nebudeme hrát doma, možná pak ty další roky jeden zápas... Ale jinak je zkrácení dobré. Už jsme toho často s holkama měly plné zuby. Na to, abychom se daly dohromady po sezoně, máme dva týdny. Austrálie s Francií teď ještě budou hrát, je to prostě zbytečně dlouhé.

Dubnový termín finálového turnaje vám ale vyhovuje, ne?

Na to, co šlo vybrat, je to docela dobré. Navíc se bude hrát v hale, kde to nám Češkám jde. Pokud budu hrát Fed Cup, tak se ještě budu rozhodovat, které turnaje na antuce vynechám, kolem toho finále se hraje ve Stuttgartu, pak v Praze, tak ještě uvidíme. Termín ale není špatnej. V únoru to první kolo bývalo vždycky narychlo po měsíci v Austrálii. Pak jsem taky jednou zažila, že se jelo do Kanady, a to není pro tělo moc dobrý. Teď se tomu vyhneme díky divoké kartě. Ale tu si zasloužíme za to, kolikrát jsme s holkama vyhrály.