Češky ve světovém žebříčku před rokem a dnes? Roste jejich počet i kvalita

A teď už jen samá pozitiva a jistoty. Tak by se dala s jistou dávkou nadsázky parafrázovat scénka z populární komedie Jak básníkům chutná život na situaci v současném českém ženském tenise. Pohled na žebříček právě skončené sezony 2019 je totiž více než optimistický. A ani vyhlídky do nového roku nedávají důvod k černým myšlenkám.

Spojené státy, pak už nikdo. Kromě zámořské velmoci se sedmnácti hráčkami nemá žádná jiná země v elitní stovce více jmen než Česká republika. Osmi tenistkám s českou vlaječkou za jménem může se stejným počtem hráček konkurovat jen Rusko, co do kvality však ani to ne. A v tomto ukazateli ztrácí i americký gigant.

Jen pro ukázku. Na nedávno skončeném Turnaji mistryň v čínském Šen-čenu mělo Česko pět zástupkyň, Američanky jednu, Rusky žádnou. A síla následovnic Kvitové a spol. nadále roste. Pohled na závěrečný žebříček sezony 2019 a roku předcházejícího to jasně potvrzuje.

Vítězné gesto Karolíny Muchové po triumfu v úvodním utkání na turnaji Elite Trophy.

WTA

Sezonu 2018 končilo mezi elitní stovkou šest Češek, zuby nehty se na 94. místě držela Kristýna Plíšková. O rok později jich zde najdeme osm, hned pět z nich v elitní padesátce, zbývající tři se pohodlně vejdou do 70. místa světa.

Nejlepší čtyři Češky – Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Markéta Vondroušová a Karolína Muchová, se navíc vejdou do 21. místa žebříčku, tedy ve stejném počtu jako Američanky. Nejlepší ruská hráčka Anastasia Pavljučenkovová je až třicátá.

Co za úspěchy českého ženského tenisu stojí, nedávno vysvětloval i šéf českého tenisu Ivo Kaderka. „Máme dokonalý systém dětské přípravy s výbornými trenéry od baby tenisu až po kategorii třináct čtrnáct let," říká pětapadesátiletý funkcionář.

Markéta Vondroušová během French Open

photo credit @Yonex

Dvě Češky v Top Ten

A top desítka? Že už řadu měsíců dvojím zastoupením v elitní společnosti může pochlubit jen Česko, asi není třeba více zdůrazňovat.

„Proč to tak je, fakt nevím. Je to úžasné, jsem na to pyšná, vždyť v první padesátce máme stejně hráček jako Spojené státy," říkala po svém letošním senzačním wimbledonském tažení Barbora Strýcová.

A fanoušci se mohou těšit i na další zajímavý rok. Vedle stálic Petry Kvitové, Karolíny Plíškové a Barbory Strýcové totiž na elitu plánují zaútočit další komety letošní sezony Karolína Muchová, Markéta Vondroušová a Marie Bouzková.

A to zdaleka nemusí být všechno. Čím dál tím hlasitěji se o slovo hlásí talentované sestry Fruhvirtovy, Magdaléna Pantučková, Anna Sisková a mnohé další.