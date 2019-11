Epický zápas, ohodnotil Thiem bitvu s Djokovičem. Po splnění cíle chce ještě dál

Strhující podívanou nabídlo na Turnaji mistrů v Londýně utkání mezi Novakem Djokovičem a Dominicem Thiemem. Talentovaný Thiem prohrál úvodní set v tie-breaku, avšak zápas dokázal otočit a světovou dvojku porazit 6:7, 6:3 a 7:6. Druhým vítězstvím na turnaji si tak zajistil postup do semifinále. „Bylo to pravděpodobně nejlepší utkání, jaké jsem kdy hrál,“ prohlásil rakouský tenista.

O postup do semifinále Turnaje mistrů se pokoušel už třikrát. Avšak pokaždé marně. A tak když byl letos vylosován do skupiny s Novakem Djokovičem a Rogerem Federerem, radostí zrovna neskákal. Jen prohlásil, že udělá vše, aby překvapil. Podařilo se mu to. Obě legendy totiž udolal a stal se prvním semifinalistou turnaje.

S Novakem Djokovičem sváděl bitvu od začátku utkání, a tak o vítězi prvního setu musel rozhodnout až tie-break, který vyhrál Djokovič. Thiema to ale nezlomilo, spíše nakoplo. Druhý set ovládl 6:3 a muselo se tak hrát dál. I třetí set byl napínavý. Thiem už v něm vedl 3:1, avšak Djokovič srovnal.

O tom, kdo se bude radovat z výhry, tak opět musel rozhodnout tie-break, který nabídl fantastickou podívanou. Thiem v něm předvedl obrat a mohl tak počtvrté v kariéře slavit vítězství nad šestnáctinásobným grandslamovým vítězem. A k tomu také postup do semifinále prestižního turnaje.

„Jsem opravdu šťastný a hrdý, protože to bylo pravděpodobně nejlepší utkání, jaké jsem kdy hrál,“ prohlásil Thiem na webu ATP. „Byl to epický zápas. Věděl jsem, že pokud ho chci porazit, musím přesně takhle hrát. Novak je v současnosti nejlepším hráčem na světě, takže jsem věděl, že musím udělat něco výjimečného, a to se mi povedlo,“ vyprávěl tenista, který stále čeká na titul z nějakého velkého turnaje.

Teď tady předvádí skvělé výkony a rázem se o něm začíná hovořit jako o favoritovi. „Mám samozřejmě radost z postupu do semifinále, to byl můj cíl, ale teď mi to už nestačí. Kdyby se mi podařilo tenhle turnaj vyhrát, byl by to zatím největší titul mé kariéry. Avšak není to jednoduché porazit osm nejlepších hráčů sezony,“ dodala světová pětka, kterou ve skupině ještě čeká utkání proti Italu Matteu Berrettinimu.