Nadal - Medveděv 6:7, 6:3, 7:6 Senzační obrat! Španěl byl na lopatkách, přesto na Turnaji mistrů slaví. Tsitsipas má jisté semifinále

Světová jednička Rafael Nadal ze Španělska odvrátil v druhém utkání na Turnaji mistrů Daniilu Medveděvovi mečbol a ruského tenistu v repríze finále US Open porazil 6:7, 6:3 a 7:6. Třiatřicetiletý Mallorčan prohrával v rozhodujícím setu 1:5 a byl na hraně vyřazení, po obratu si však udržel šanci na semifinále a setrvání na prvním místě žebříčku na konci sezony. Řecký tenista Stefanos Tsitsipas zdolal Němce Alexandera Zvereva 6:3, 6:2 a po druhé výhře ve skupině má jisté semifinále.

Nadal v pondělí v prvním zápase v Londýně podlehl Němci Alexanderu Zverevovi a dnešní duel s Medveděvem si tedy už nemohl dovolit ztratit. Přesto se zdálo, že se bude radovat jeho o deset let mladší soupeř. Medveděv se dostal v třetí sadě do vedení 5:1 a navíc získal mečbol, Nadal ale předvedl svého bojovného ducha, jenž ho zdobí celou kariéru a pomohl mu k zisku 19 grandslamových titulů.

Nadal otočil pěti gamy za sebou na 6:5, Medveděv ještě zachránil tie-break, ale v něm zvítězil 7:4 španělský favorit. Nadal po dvou hodinách a 44 minutách využil první mečbol, když Medveděvův bekhendový úder skončil těsně v autu. Talentovaného Rusa porazil Španěl letos i potřetí po finálových zápasech v Montrealu a ve Flushing Meadows.

Ruský tenista Daniil Medveděv během utkání se Španělem Rafaelem Nadalem na Turnaji mistrů.

Toby Melville, Reuters

Nadal má nyní ve Skupině Andreho Agassiho na kontě jednu výhru stejně jako Zverev, který ve druhém středečním utkání prohrál ve dvou setech. Nad jeho síly byl Stefanos Tsitsipas z Řecka, jenž vyhrál bez větších problémů 6:3 a 6:2 a zajistil si postup do semifinále turnaje.

Jednadvacetiletý Tsitsipas potvrdil, že se mu proti o rok staršímu Zverevovi, což z jejich zápasu dělalo nejmladší souboj na Masters po deseti letech, daří. Němce porazil počtvrté za sebou. Řek čelil jedinému brejkbolu, který v páté hře odvrátil a sám získal servis soupeře třikrát, a to díky tlaku po druhém podání.

Poprvé prorazil Němcův servis na 5:3, čímž rozhodl první set. Brejkem vstoupil Tsitsipas do druhého setu, další přidal na 4:1 a duel se Zverevem, kterému nepomohlo ani nahlížení do telefonu v jedné pauze, dovedl suverénně do vítězného konce.

Řecký tenista Stefanos Tsitsipas má důvod k radosti. Na Turnaji mistrů postoupil do semifinále.

Tony O'brien, Reuters

Vítězství výrazně pomohlo Nadalovi v boji o pozici světové jedničky na konci roku, o kterou ho chce připravit Novak Djokovič. Srb nyní musí celý turnaj vyhrát, Nadalovi stačí postoupit do finále.

Turnaj mistrů v Londýně (tvrdý povrch, dotace 9 milionů dolarů): Skupina Andreho Agassiho: Nadal (1-Šp.) - Medveděv (4-Rus.) 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4) Tsitsipas (6-Řec.) - A. Zverev (7-Něm.) 6:3, 6:2

1. Tsitsipas 2 2 0 4:0 2 2. A. Zverev 2 1 1 2:2 1 3. Nadal 2 1 1 2:3 1 4. Medveděv 2 0 1 1:4 0

Čtyřhra: Skupina Maxe Mirného: Rojer, Tecau (6-Niz./Rum.) - Cabal, Farah (1-Kol.) 6:2, 5:7, 10:8 Herbert, Mahut (7-Fr.) - Krawietz, Mies (3-Něm.) 7:5, 7:6 (7:3)