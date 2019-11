Nadal - Tsitsipas 6:7, 6:4, 7:5 Nadal udolal řeckého mladíka, ale semifinále si nezahraje

Tenista Rafael Nadal už má od čtvrteční noci jistotu, že sezonu zakončí jako světová jednička, nicméně postup do semifinále probíhajícího Turnaje mistrů mu unikl. Ale udělal pro něj vše, co mohl. V prvním pátečním utkání udolal španělský Terminátor v bezmála tři hodiny trvající bitvě již jistého řeckého semifinalistu Stefanose Tsitsipase 6:7, 6:4 a 7:5. K postupu do semifinále světová jednička potřebovala, aby v závěrečném utkání zdolal Rus Daniil Medveděv obhájce trofeje Alexandera Zvereva z Německa, ale to se nestalo. Postoupil Zverev díky výhře 6:4, 7:6.