Strýcová ukončila spolupráci s trenérem

Barbora Strýcová je bez trenéra. Česká tenistka se po dvou letech rozhodla ukončit spolupráci s koučem Davidem Kotyzou. Letošní wimbledonská vítězka ve čtyřhře jako důvod svého rozhodnutí uvedla, že se její tenisová kariéra blíží ke konci a jí přijde sobecké tak skvělého trenéra držet za každou cenu u sebe. „Byla to jízda, bylo to nahoru a dolu a bylo to skvělý,“ uvedla třiatřicetiletá Strýcová na sociálních sítích.

„S Davidem jsme si před dvěma lety stanovili cíle. Říkala jsem tomu spíše reálné tenisové sny. A i když je samozřejmě vždycky prostor, aby bylo lépe, všechny velké cíle, kterých jsem pod Davidovým vedením chtěla dosáhnout, se povedly,“ pokračovala letošní vítězka Wimbledonu ve čtyřhře a semifinalistka ve dvouhře.

Milí fanoušci, mám pro vás zprávu z mého týmu. Po dvou úžasných sezónách jsme se po finále na Turnaji mistryň naposled objali s Davidem Kotyzou jako hráčka a trenér. Rozhodli jsme se ukončit spolupráci.



„Třeba letos jsme vše směřovali k Wimbledonu a byl to můj nejkrásnější turnaj v životě. David je jeden z nejlepších trenérů v Česku, a protože se můj tenisový důchod přibližuje, přišlo mi trošku sobecký ho držet u sebe za každou cenu," vysvětlovala důvody. „Davide, díky za tvrdou práci, za všechny rady a za tvoji trpělivost. Byla to jízda, bylo to nahoru a dolu a bylo to skvělý," dodala Strýcová.

Strýcová letos zažila životní sezonu. Ve dvouhře si zahrála čtyři semifinále, včetně toho ve Wimbledonu a válela i v deblu. Spolu s parťačkou Sie Šu-wej ovládla nejen slavný Wimbledon, ale získala tituly i na turnajích v Dubaji, Madridu a Birminghamu. Třiatřicátá hráčka světa již před časem prohlásila, že se pomalu blíží její odchod do důchodu. Avšak na turnaje do Austrálie se ještě chystá, neboť tam to má podle svých slov hodně ráda. Co bude dál, to se teprve rozhodne.