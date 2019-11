Pohádkám o ideálních investicích nepodlehnu, má jasno Berdych, jak naloží s vydělanými miliony

Během tenisové kariéry vydělal téměř třicet milionů dolarů (přes 687 milionů korun), další desítky milionů korun podle expertů získal na základě sponzorských smluv. Odcházející česká jednička Tomáš Berdych má zcela jasno, jakým směrem se po odchodu z kurtů vrhne. Co bude náplní jeho volného času?

„Jsem v ohledu investic hodně opatrný. Mám velice dobrý pojem, kolik úsilí mě stálo ty peníze vydělat. Na kurtu jsem možná byl střelec, ale v otázce investic určitě ne. Nehodlám se do něčeho vrhat jenom proto, že mi někdo zavolá a bude vykládat pohádky, co jak jde. Investice nechám lidem, kteří jsou v daném oboru profesionálové," má jasnou představu čtyřiatřicetiletý Berdych. „Nehodlám otvírat nějaké obrovské podniky a riskovat, co jsem si za relativně krátkou dobu vydělal," pronesl Berdych, který má vlastní nadační fond.

Kariéru ukončil kvůli přetrvávajícím potížím se zády. Ale zcela bez pohybu zůstat nehodlá. „Když vrcholový sportovec končí kariéru, není dobré tělo odložit a nechat jen zahálet. Tenis mi momentálně nedělá dobře. Když mě záda chytnou, potřebuji absolvovat kolečko v podobě fyzioterapeuta, lékaře, pak rehabilitaci... Takže si říkám, proč bych to dělal a ubližoval si. Ale sportu se nebráním. Třeba cyklistice se mohu věnovat bez problémů, takže určitě budu jezdit na kole. Nezříkám se ani lyžování a dalším jednoduchým sportům," přemítal Berdych, jenž na rozloučenou jako jeden z dárků dostal encyklopedii Nejkrásnější české cyklostezky. „Hezkých míst je doma nepochybně mnoho. A já znám svět lépe než Česko, což mě mrzí. Takže proč ho nepoznat ze sedla," usmál se Berdych.

Chci teď cestovat, vidět spoustu věcí. Se založením rodiny nespěchám, říká Tomáš Berdych

Sport.cz

Na kurt se každopádně velmi pravděpodobně vrátí. Minimálně jednou. „Kdybych se na dvorci objevil, tak určitě ne kvůli potřebě loučit se poněkolikáté. Proběhla jistá komunikace s panem Černoškem, s nímž mám určitý vztah už od dětství. Takže dost pravděpodobně si v létě znovu zahraju. Teda za předpokladu, že budu použitelný. Ale nešlo by určitě o moji rozlučku. Spíše bych se viděl jako součást exhibice," přemítal Berdych.

Právě kvůli zdravotním problémům nemá jasno, zda se jednou bude věnovat tenisu jako trenér. „Pokud by mě daná varianta lákala, tak bych měl spoustu možností a prakticky okamžitě. Ale nejde o moji první volbu. Třeba Španěl David Ferrer po konci kariéry z tenisového kolotoče snad ani nevypadnul. Pár týdnů bude pomáhat krajanu Bautistovi jako trenér, chce hrát veteránské turnaje. Asi bez rakety nemůže být. Navíc si naplánoval maratony, takže asi pohyb potřebuje extrémně," smál se Berdych.

Tisková konference Tomáše Berdycha

Sport.cz

„Myslím, že není ukazatelem trenéra, kolik hodin odehraje na kurtu se svým svěřencem. Je to o volnějším přístupu. Můj styl je dobře technicky založený, takže do budoucnosti možnost trénování nezavrhuji. Časem si půjdu zahrát a uvidím, jak bude tělo reagovat. Když někdo bude chtít spolupráci a já mu řeknu, že si s ním ani jednou nezahraju, tak nevím, zda o mě bude stát," vysvětloval Berdych.

Po dlouhých letech na okruhu má přitom jasnou představu, co by měl ideální trenér zvládat. „Musí být přizpůsobivý a dost empatický. Najít balanc mezi tím, jak může být přísný, kam až může zajít a jak moc na svěřence tlačit. A současně si musí s tím klukem sednout. Někteří hráči mají rádi variabilní tréninky, hodně chtějí přípravu rozebírat. Ale něco jako perfektní trenér neexistuje. Mnohdy bych neřekl, že určitý konkrétní bývalý hráč dokáže se svým svěřencem udělat takový kus práce, jak jsem to pak viděl ve skutečnosti," přemítal Berdych, který s tenisem začal v pěti letech a od roku 2002 hrál jako profesionál.

„Během těch let jsem se zlepšil jako hráč i člověk. Všechny věci během kariéry mě určitým způsobem formovaly. Naučil jsem se disciplíně, pracovitosti, zvládání krizových situací. Samozřejmě mi tenis přinesl i slávu a peníze. Všechno šlo ale postupně. Byla to škola života."