Davis Cup jinak. Shakira svůdná a divoká i způsobně sedící vedle barcelonské hvězdy. Ramos kulil oči

Ještě jedno ohlédnutí za Davis Cupem. Tentokrát v něm bylo vše jinak. Rozhodovalo se v závěrečném turnaji v Madridu. Někteří na nový systém nahlížejí s odporem, ve Španělsku to však byla mimořádná událost, která skončila velkou slávou. Triumfem domácích tenistů. Celé to rámovala show, na kterou svorně zíraly i znesvářené strany.

Na jedné straně byla v hledišti i hvězda fotbalistů Realu Sergio Ramos, nechyběl však samozřejmě Gerard Piqué, jehož investiční skupina Kosmos Davis Cup financuje.

Do soutěže má vložit během 25 let tři miliardy dolarů (68 miliard korun). Jedním z investorů je i slavný argentinský fotbalista Lionel Messi. Toho ale objektivy fotografů v hledišti nenašly. Zato plno bylo na madridské scéně Shakiry, slavné kolumbijské zpěvačky a Piquého partnerky. Představila se tradičně - jako svůdná a divoká, ale i způsobně sedící vedle barcelonské hvězdy, která toho má v posledních dnech nějak moc. Španělská liga, Champions League, do toho Davis Cup a teď už zase Liga mistrů...