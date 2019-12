Plíšková tasí nový trumf. V hlavních rolích Nadal, Djokovič i další hvězdy

Nejen boucháním do žluté koule je živ tenisový profesionál. Důkazem toho je i úřadující světová dvojka Karolína Plíšková. Česká hvězda po vzoru Federera, Nadala, Sereny Williamsové a dalších hvězd udržuje s fanoušky i v době tenisových prázdnin kontakt prostřednictvím sociálních sítích. A nejen jich...

Má za sebou velmi úspěšný rok. Karolína Plíšková si v uplynulé sezoně připsala čtyři tituly, k absolutní spokojenosti tak chyběl jen zatím zakletý grandslamový titul. K němu by měl české hvězdě pomoci bývalý kouč Tomáše Berdycha či Andy Murrayho Dani Vallverdu.

V době krátké dovolené však Plíšková nezahálí. Kromě přípravy na novou sezonu o sobě dává lounská rodačka vědět i jinak, než jsou tenisoví fanoušci zvyklí. Příznivci sedmadvacetileté tenistky si totiž mohou vychutnat její premiérový videoklip.

Karolína Plíšková na archivním snímku

Vlastimil Vacek, Právo

A rozhodně to stojí za to. V songu, kterému byla předlohou populární píseň kapely Kool & The Gang »Celebration« a na jehož české verzi se podílela oblíbená dvojice Ondráček, Pokorný alias Těžkej Pokondr, totiž vystupují takové hvězdy jako Rafael Nadal, Novak Djokovič, ale i bývalé české fotbalové superstar Patrik Berger či Karel Poborský.

A hlavní téma? Jak jinak než drtivý servis české tenistky, která si letos připsala bez dvanácti rovných 500 es. "Kája je moje Ace Queen", čili esová královna, line se z úst tenisových i fotbalových ikon.

„Michal (Hrdlička) s Pokondrama mi písničkou udělali velkou radost," netajila se spokojeností nad novým videoklipem Plíšková.