Superpár pro olympiádu? Grandslamová vítězka by si ráda zahrála po boku světové jedničky

Má po sezoně, i po dovolené, a tak už pomalu spřádá plány na tu nadcházející. V ní by kromě návratu mezi nejlepší chtěla získat také olympijskou medaili. Velkou příležitost vidí bývalá světová jednička Garbiňe Muguruzaová ve smíšené čtyřhře. V Tokiu by si ji ráda zahrála se současným tenisovým králem Rafaelem Nadalem.

Letošní sezona jí vůbec nevyšla podle představ. Sice vyhrála jeden turnaj, avšak na mnoha dalších nepřešla ani přes úvodní kolo a v žebříčku klesla až na pětatřicáté místo. Garbiňe Muguruzaová to ale takhle nechat nehodlá. Chce zase vítězit a patřit v žebříčku k nejlepším. K tomu jí má pomoci i obnovená spolupráce s Conchitou Martínezovou, pod jejímž vedením před dvěma roky vyhrála Wimbledon a stala se světovou jedničkou.

Splnit by si pak španělská tenistka chtěla příští rok ještě jedno přání. Získat medaili z olympijských her. Velkou příležitost vidí hlavně v mixu, v němž by se ráda představila po boku svého krajana, fenomenálního Rafaela Nadala. Zahrát si spolu měli už před třemi roky v Brazílii, avšak odhlásili se kvůli Nadalovým potížím se zápěstím.

„Chtěla bych s ním sestavit dvojici do mixu, zatím se ale snažím o tom tolik nepřemýšlet, dokud se nedostanu do olympijské nálady,“ vysvětlovala dvojnásobná grandslamová vítězka na webu tennisworldusa.org. Muguruzaová už má po dovolené, během ní se vydala za dobrodružstvím. V Africe absolvovala úspěšný výšlap na horu Kilimandžáro.

Odtud se pak usměvavá tenistka jela ohřát na ostrov Zanzibar a nyní už zase maká v posilovně a na kurtech v Kalifornii, kde se připravuje na nadcházející sezonu. „Letošní rok byl obtížný, měla jsem horší výsledky, a i po fyzické stránce to nebylo nejlepší. Teď už je to ale za mnou. Samozřejmě, že mám stále nejvyšší ambice, uvědomuji si ale, že úspěchů nedosáhnu hned, ale postupně. Už se ale zase na tenis těším,“ dodala letošní vítězka turnaje v Monterrey.