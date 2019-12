Pro dobrotu na žebrotu. Bolí to, říká zklamaný Nadal, který čelí kritice kvůli své akademii

Chce pro své rodné město jen to nejlepší. Teď však schytal od starosty Manacoru pořádnou sprchu. Rafael Nadal je hodně zklamaný ze slov Miguela Olivera, kterému se nelíbí plánované rozšíření tenistovy akademie. Světovou jedničku kritizuje a obviňuje, že nepřispívá do městské kasy. „Bolí to, když vás takhle pomlouvají. Jen chtějí pošpinit mé jméno,“ říká devatenáctinásobný grandslamový vítěz.

Svou tenisovou akademii nechal vybudovat před třemi roky na Mallorce, v rodném Manacoru. Chtěl svému milovanému městu pomoci. Rafael Nadal však teď za svůj projekt schytává kritiku. Akademii chce rozšířit o kurty, bazény, hotel a fotbalové hřiště, a to se vůbec nelíbí starostovi Migueli Oliverovi, který se nyní do světové jedničky pustil.

Oliver ho obviňuje, že většinu roku tráví mimo své bydliště, že neplatí poplatky, a tudíž nepřispívá do městské kasy, že mu bylo rozšíření povoleno jen díky jeho jménu, aniž by bylo řádně projednáno. Vytýká mu, že ho nezajímá blahobyt jeho sousedů, a že neřeší ani životní prostředí. To Nadala samozřejmě nenechalo klidným.

Rozhodl se napsat dopis a očistit v něm své jméno. „Vždy jsem se snažil v tom, co dělám být poctivý. Bolí to. Jsem zklamaný z těchto útoků a pomluv, které chtějí pošpinit mé jméno,“ uvedl Nadal v dopise, který zveřejnil web majorcadailybulletin.com. „Mohu vás ujistit, že moje akademie mohla být postavena na několika místech na světě, kde nám byly nabídnuty výhodné podmínky. Ale chtěl jsem ji postavit v Manacoru. Chtěl jsem, aby z ní těžil tento region. Cítím tedy povinnost teď vysvětlit některé nepřesnosti,“ vysvětloval devatenáctinásobný grandslamový vítěz dál.

Akademii Rafaela Nadala na Mallorce otvíral legendární Roger Federer.

Twitter

„Když mě Manacor potřeboval, vždy jsem tu pro něj byl. Když bylo potřeba, vždy jsem finančně pomohl,“ zavzpomínal Nadal, který se nebál ani práce. Když bylo loni město zaplaveno, vzal koště, nasadil si gumáky a vyrazil pomáhat odklízet spoušť. Navíc těm, co přišli o střechu nad hlavou, nabídl dočasné ubytování právě v akademii.

„Byl jsem kritizován za to, že jako privilegovaná osoba jsem zde mohl postavit sportovní a vzdělávací středisko. Jsem vděčný za to, že se to stalo ještě v době mé aktivní kariéry, protože dopad na Mallorku je díky tomu zdvojnásoben. Byl jsem obviněn, že neplatím poplatky. To nechápu, protože můžu prokázat, že jsme je zaplatili,“ pokračoval fenomenální tenista s tím, že při stavbě akademie využil zdejší firmy a akademie nyní zaměstnává okolo tří stovek místních lidí.

Diskutovat začali i fanoušci na sociálních sítích. Obvinění a kritika antukového krále se většině nelíbí a vyzdvihují, co všechno Nadal pro město udělal. O Oliverovi pak prohlašují, že se těmito svými výroky chce jen zviditelnit, a že je trapný.