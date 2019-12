Nevídaný zápas! Dvanáctiletá česká hvězdička drtila Siniakovou

Minulý rok rozhodně nepatřil mezi ty, které by Kateřina Siniaková chtěla zařadit do své výkladní skříně. Ve dvouhrách se jí až na čestné výjimky nedařilo, sezonu zakončila jako 58. hráčka světa. Lépe si jí vedlo aspoň v deblu, kde se drží na 7. místě.

S podstatně vyššími ambicemi tak hradecká rodačka míří do sezony 2020. Přípravou je právě probíhající extraliga, kde reprezentuje Spartu. Pražský klub potvrdil roli favorita v zápase proti Jihlavě, když zvítězil 5:2. Bodem přispěla k výhře i Kateřina Siniaková, když porazila teprve dvanáctiletou budoucí hvězdu českého tenisu Brendu Fruhvirtovou.

Že však bude bývalá deblová jednička a fedcupová šampionka proti mladičké a ještě se zraněním hrající slečně kousek od senzační porážky, to určitě nečekala.

Bojovala se zraněním

Dvojnásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře porazila o jedenáct let mladší soupeřku až po dvou a půl hodinách boje 3:6, 6:2 a 7:5. „Do zápasu jsem šla s tím, že nemám co ztratit. Nervózní jsem nebyla. Bylo to napínavé, k výhře jsem byla blízko, ale co se dá dělat," uvedla v rozhovoru pro Tenisový svět Fruhvirtová.

Kateřina Siniaková by ráda zažila lepší rok 2020

Mladičká tenistka, která spolu s o dva roky starší sestrou Lindou patří k velkým nadějím českého tenisu, se navíc musela vypořádat k vyvrtnutým kotníkem. „Při ošetření mi to zavázali a bylo to lepší. Ale teď, když už jsem obvaz sundala, to strašně bolí," popisovala Brenda.

Svou soupeřku ocenila i Siniaková. „Brenda hrála skvěle, nezkazila balon. Je vidět, že má natrénováno. Na svůj věk hraje rychle, je také mentálně vyspělá."

Čím dál více o sobě dává vědět i její sestra Linda Fruhvirtová, která je juniorskou světovou jedničkou a již si vyzkoušela i přípravu s českým fedcupovým týmem v dubnu letošního roku před zápasem s Kanadou.

Linda Fruhvirtová má před sebou velkou budoucnost

"Linda dokáže držet krok v trénincích s mnohem staršími hráčkami a dospělými. S tím jsem se zatím moc nesetkal. Když jsem spolupracoval s Kateřinou Siniakovou, tak v jejích třinácti letech jsme mohli pomýšlet na tréninky s o rok staršími. Tady Linda zvládá tréninky rychlostně s dospělými," ocenil Lindu Fruhvirtovou šéftrenér pražské Sparty Daniel Filjo.

Obě sestry se navíc klíčovým způsobem podílely na srpnovém triumfu na mistrovství světa družstev do 14 let. Český ženský tenis se o svou budoucnost rozhodně bát nemusí.