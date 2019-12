Chystá se další tenisový comeback. Dvojnásobná maminka chce zpátky mezi nejlepší

Je už dvojnásobnou maminkou. Bez tenisu si však stále ještě svůj život nedokáže představit. A tak se Kateryna Bondarenková rozhodla podruhé vrátit na kurty. Bývalá světová devětadvacítka, která během své kariéry dokázala porazit hvězdné kolegyně jako Anu Ivanovičovou, Venus Williamsovou, Li Na, nebo Jelenu Dementěvovou, by se ráda vrátila mezi elitu.

Inspirací jsou jí kolegyně Serena Williamsová, Sania Mirzaová nebo Victoria Azarenková, které se rozhodly skloubit výchovu dítěte s kariérou tenistky. „Máme mnoho příkladů, kdy to tenistky zvládly. Chci být stejná. Jsem zvědavá, kam až to můžu dotáhnout,“ prohlásila Bondarenková na webu gulfnews.com.

„Chtěla bych být do roku a půl v nejlepší dvacítce. To považuji pro sebe za docela reálný cíl,“ uvedla vítězka Australian Open ve čtyřhře, která grandslamový titul vyhrála před jedenácti lety se svou sestrou Aljonou. Třiatřicetiletá Bondarenková svou kariéru přerušila již jednou. Před šesti lety se jí narodila dcera Karin. Na kurty se vrátila rok po porodu a v roce 2017 dokázala vyhrát turnaj v Taškentu.

Nyní se na kurty vrací osm měsíců po narození dcery Evy. „Mám ráda výzvy. Ráda cestuji. A hlavně zbožňuju ten pocit, když zvítězíte. To je to, co mě baví a co chci dělat, dokud to půjde. Teď navíc budu hrát bez jakéhokoliv tlaku na mou osobu. Mé děti se nestarají o to, jestli prohraju, nebo vyhraju,“ dodala juniorská vítězka Wimbledonu.