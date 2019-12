Strýcová chce ještě jednou na místo činu. Koho by wimbledonská šampionka volila Sportovcem roku?

V pátek večer se tenistka Barbora Strýcová navlékne do gala a v pražském hotelu Hilton vpluje mezi českou sportovní smetánku roku 2019. Postrčila ji tam životní sezona pozlacená wimbledonským tažením do semifinále dvouhry a k triumfu ve čtyřhře se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

Ve třiatřiceti letech si Strýcová splnila životní sny, k nimž patří i přezimování na pozici světové deblové jedničky. Pár týdnů sice přemítala, zda se s kariérou nerozloučit na vrcholu, dokonce i ukončila spolupráci s koučem Davidem Kotyzou. Jenže pak se znovu nechala zlákat voláním dálek a rok 2020 zahájí tradičně v Austrálii.

„Odlétám 31. prosince, takže se pilně připravuju na začátek sezony. Je to část roku, kterou mám hodně ráda. Letím tam už po sedmnácté a těším se zase na teplo a lidi, které už dobře znám," netají se hráčka, která si tréninkovou rutinu v těchto dnech zpestřuje i zápasy extraligy.

Barbora Strýcová s trofejí pro nejlepší deblistku světa.

WTA, Twitter

„Tenhle rok nehrajou všechny holky ze špičky. Týmy ale nakupují i hráče ze zahraničí, takže úroveň je pokaždé vysoká. Navíc ten měsíc trénování je dost náročný, a tak se už člověk zase těší na zápasy o body. Taky si můžu vyzkoušet i nějaké věci z tréninku," líbí se Strýcové.

Pětkrát byla součástí vítězného fedcupového týmu, který ovládl ve Sportovci roku kategorii kolektivů v letech 2011, 2014-2016 a 2018. Teď si ale premiérově dokráčí pro umístění mezi nejlepší desítkou mezi jednotlivci.

„Jak se na to připravuju? No, asi se hezky obleču. Teda alespoň podle mě... Ale hlavně už se na ten večer moc těším a vážím si toho, že můžu být mezi nejlepší desítkou. Být v takové společnosti úspěšných sportovců je úžasné," řekla Strýcová.

Sama by korunku pro toho nejlepšího letos nepřiřkla judistovi Lukáši Krpálkovi, basketbalistovi Tomáši Satoranskému, ani hokejistovi Davidu Pastrňákovi, nebo rychlobruslařce Martině Sáblíkové. Volila by totiž trochu překvapivě Adama Ondru.

„Je skvělý a úspěšný. Navíc je to borec, co dělá disciplínu, která je strašně těžká, a proto je to moje jednička," vysvětlovala Strýcová a těší se, až se se šestadvacetiletým lezcem v Hiltonu seznámí. „On je hrozně sympatický..."

Pak už se nejlepší česká deblistka plánuje nechat pohltit sváteční atmosférou. „Vánoce mám hrozně ráda a jsou pro mě strašně důležité," tvrdila Strýcová, kterou při troše štěstí můžete potkat u stánků na tradičních trzích.

„Ty vánoční pokrmy se snažím omezovat, ale když je Štědrý den, tak jde samozřejmě všechno stranou a jestli sním tohle nebo tamto, neřeším vůbec. Je to pro mě krásný čas," popisovala Strýcová.

Česká tenistka Barbora Strýcová a její snaha v semifinále Wimbledonu.

ČTK/AP

Možná v jejím podání dojde i na zpěv. „Zazpívám si ráda, ale to jen tajně. To si představuju, že jsem nejlepší zpěvák na světě, pouštím si cestou na trénink v autě vánočné písničky a prozpěvuju si," prozradila.

I když měla období, kdy chtěla tenis po šestnácti letech mezi profesionály opustit, energie se jí zase vrátila. „Po Austrálii jsou turnaje v Dubaji a v Dauhá, kam se taky chystám." A chybět by Strýcová neměla ani při obhajobě letošních skvělých výsledků na trávě v All England Clubu.

„Na Wimbledon chci jet. Jak už jsem říkala několikrát, je to pro mě ten nejvíc turnaj a pokud na něm nastoupím ještě jednou, budu moc ráda..."