Rozzářená Strýcová si občas pouští vítězné momenty, myslí i na olympiádu

Na závěr letošní sezony si Strýcová užívá zasloužených ovací za výkony na kurtu. Světová deblová jednička se poprvé prosadila mezi jednotlivci do desítky v anketě Sportovec roku a v té tenisové poprvé získala Zlatého kanára.

"Je to krásný. Jsem ráda za to, jaký jsem měla rok, a je to pro mě dar za to, co jsem zvládla a co se mi podařilo," řekla spokojeně třiatřicetiletá Strýcová.

V anketě Sportovec roku získala pětkrát ocenění mezi kolektivy jako členka fedcupového týmu, ale wimbledonský úspěch ji letos dostal na deváté místo v pořadí jednotlivců. "Moc si vážím, že můžu být ve společnosti deseti úžasných sportovců," uvedla.

Nejvíce plzeňská rodačka vzpomíná na boje v All England Clubu. "Samozřejmě," řekla. Oči se jí rozzářily, když si připomněla triumf v deblu se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, díky kterému se stala jedničkou čtyřhry, a senzační účast v semifinále singlu.

"Honí se mi to hlavou často. Zažila jsem tam strašně moc věcí dohromady a vstřebat to je hrozně těžký. Často myslím na momenty, které jsem zažívala i mimo areál, mimo zápasy a někdy si pouštím na youtube věci, které se mi podařily - zápasy, mečboly. Je to tak hezká vzpomínka, že mě to baví a těší si je připomínat."

Už od Wimbledonu přemítala o možném konci kariéry. Po tak úspěšné sezoně je ale těžké odejít a i ona se rozhodla pokračovat. Proto má před sebou další rok. "Trénuju na celou sezonu. Ale záleží na mém zdraví," konstatovala Strýcová.

"Odlétám na Silvestra," řekla, kdy nabere směr Brisbane, kde sezonu načne. Pak bude hrát turnaj v Adelaide a Australian Open. Jet by měla do Dubaje i Dauhá. Chybět nebude na Roland Garros a ve Wimbledonu, jejím nejoblíbenějším turnaji.

Své cíle a sny tradičně neprozradila, ale alespoň naznačila, jakým směrem se ubírají její myšlenky. "Chtěla bych dobře zahrát na gradslamech v singlu i v deblu, to jsou moje čtyři motivace. A máme olympijský rok, tam bych se chtěla dostat. Chtěla bych to zkusit, ale je to strašně daleko," připomněla hry pod pěti kruhy v Tokiu.

Barbora Strýcová během vyhlášení ankety Sportovec roku 2019. O den později dostala známá česká tenistka Zlatého kanára.

Vlastimil Vacek, Právo

K účasti na olympiádě by nejspíše musela ohlásit návrat do fedcupového týmu, jelikož to bývá podmínkou účasti. "Musela bych být (na Fed Cup) nominovaná," naznačila bronzová medailistka ze čtyřhry na hrách v Riu de Janeiro 2016, že možné to je. "Sama sobě bych chtěla dát velkou šanci, aby bylo vše v pořádku a mohla si olympiádu zahrát," řekla. Když ji ale při předání tenisového ocenění na pódiu přemlouval předseda svazu Ivo Kaderka k návratu do fedcupového týmu, přímé odpovědi se vyhnula.

Do přípravy vstoupila Strýcová bez kouče Davida Kotyzy, s kterým se dohodli na ukončení spolupráce. Trénuje dál pod vedením Lukáše Dlouhého a s kondičním specialistou Ivanem Machytkou. "Příprava musí obnášet i to, abych dobře regenerovala a tělo úplně nehuntovala. Musejí poslouchat moje skuhrání, ale vytváříme to dohromady. Myslím, že to koušu dobře," řekla vítězka 27 turnajů ve čtyřhře a dvou ve dvouhře.

Stejně jako v posledních letech se připravovala v Česku a neletěla do tepla jako třeba Petra Kvitová či Karolína Plíšková. "Celý život jsem na cestách a nechtěla jsem nikam zase letěl. Chtěla jsem být chvilku na jednom místě," vysvětlila Strýcová.