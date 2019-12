Kvitová plánuje v roce 2020 start ve Fed Cupu i na olympiádě

Po vánočních svátcích strávených v rodinném kruhu, vyléčené viróze a spokojená s přípravou vyrazí tenistka Petra Kvitová vstříc nové sezoně. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu plánuje, že se v roce 2020 zúčastní finálového turnaje Fed Cupu a ráda by jela i na olympijské hry do Tokia.

"Všechno šlo, jak by mělo. Jsem zatím spokojená a uvidíme, jak to půjde dál," zhodnotila sedmá hráčka dvouhry světového žebříčku Kvitová přípravu v nahrávce pro média před odletem do Austrálie, kde začne sezonu turnajem v Brisbane.

Po Brisbane bude hrát novou akci v Adelaide, která nahradila Sydney, kde letos Kvitová získala titul. Pak bude obhajovat finálovou účast na Australian Open. Čeká ji proto perný start. "Zavařila jsem si pekelně, ale na druhou stranu je to dobrá věc. Finále grandslamu se nehraje každý týden a vyhrávat turnaj taky ne. To je samozřejmě příjemná záležitost, začínám," uvedla devětadvacetiletá Kvitová.

Petra Kvitová po vítězství nad Kristinou Mladenovicovou.

Twitter

Vedle tradičních tenisových vrcholů počítá v kalendáři i s Fed Cupem a olympiádou. "Na začátku sezony to vidím tak, že bych se obou chtěla zúčastnit. Pokud se něco zásadního nestane, budu Fed Cup hrát. A to stejné je s olympiádou."

Fed Cup se po letech vrací k modelu finálového turnaje. Hrát se bude na antuce v Budapešti od 14. do 19. dubna. "Jsem zvědavá, jaký bude nový formát," řekla šestinásobná vítězka soutěže. Do maďarské metropole by mohlo dorazit hodně českých fanoušků. "To ráda slyším. Není to daleko. Když už to není v České republice, tak ať fanoušci přijedou a podpoří nás. Mně by měl přijet bratr," řekla.

Na olympijské hry má Kvitová krásné vzpomínky. Na hrách v Riu de Janeiro v roce 2016 vybojovala bronz ve dvouhře. "Ale úžasná byla celá atmosféra díky společnosti všech sportovců. Byla by škoda, kdybych to nezažila ještě jednou."

Tenistka Petra Kvitová na tribuně v Edenu.

Vlastimil Vacek, Právo

Na sezonu se připravovala pod vedením nové dvojice specialistů na kondiční trénink. V Dubaji na ni dohlíželi Slovák Ivan Trebatický a Němec Florian Zitzelsberger, který je zároveň fyzioterapeutem. "Povedlo se to, jak mělo," řekla a dodala, že předloktí, kvůli kterému měla problémy od Roland Garros, ji netrápí.

Náladu Kvitové před svátky zkazila trošku viróza. "Ale už je to lepší. To je důležitý. Brzy odlétám do Austrálie a snad budu zdravá i tam," řekla.

Příjemně se naladila během Vánoc. Štědrý den strávila ve Fulneku s rodinou. "Asi jsem byla podle dárků hodná," uvedla a prozradila, že dostala například svíčky, povlečení, knížku či teplé ponožky. "Samé potřebné věci, ale nejvíc byl strávený čas s rodinou, protože pořád cestuju, tak není čas se vídat. To bylo hezký."