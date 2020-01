Austrálie - Kanada 3:0 Domácí porazili na ATP Cupu i Kanadu

Australští tenisté vyhráli i druhý zápas na ATP Cupu, který se hraje v jejich zemi. Po pátečním vítězství 3:0 nad Německem porazil domácí výběr v Brisbane stejným poměrem také Kanadu a o postup do čtvrtfinále by už neměl přijít. Kvůli bolestem zad přitom Australanům chyběl Nick Kyrgios.

Kyrgiose na dvorci nahradil John Millman a po vítězství ve dvou setech nad Felixem Augerem-Aliassimem získal první bod. O australské výhře rozhodl Alex de Minaur, jenž zdolal Denise Shapovalova, domácí hráči uspěli i v závěrečné čtyřhře. Kanaďanům tak oplatili loňské vyřazení ve čtvrtfinále Davisova poháru.

Podruhé v premiérovém ročníku ATP Cupu uspěli rovněž bulharští tenisté, kteří porazili Moldavsko 2:1 a vedou pořadí skupiny C v Sydney. Do play off lze postoupit i z druhého místa.