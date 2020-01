Vrchní soud zvýšil trest Radimu Žondrovi za přepadení tenistky Kvitové z osmi na 11 let

Vrchní soud v Olomouci zvýšil ve středu trest Radimu Žondrovi za přepadení dvojnásobné wimbledonské vítězky Petry Kvitové z osmi na jedenáct let. Zpřísnil jeho jednání z těžkého ublížení na zdraví na loupež.

Soud tak vyhověl odvolání státního zástupce, který požadoval zpřísnění právní kvalifikace z těžkého ublížení na zdraví na loupež. Odvolání obžalovaného, jenž se domáhal z důvodu doplnění dokazování vrácení věci krajskému soudu, jako nedůvodné zamítl. Žondra dál tvrdí, že žalovaný skutek nespáchal.

Tenistka se jednání vrchního soudu nezúčastnila, neboť momentálně hraje na turnaji v australském Brisbane.

„Z provedených důkazů jednoznačně vyplývá, že obžalovaný to, co je mu kladeno za vinu, spáchal. Důkazy, které obhajoba navrhovala provést, jsou stejné, s nimiž se již vypořádal krajský soud, když je označil za nadbytečné. My jsme se s jeho názorem ztotožnili," vysvětlil předseda senátu olomouckého vrchního soudu Vladimír Rutar.

Konstatoval také, že motivem loupeže byl zisk. „Je nezpochybnitelné, že byl v tíživé finanční situaci. Měl dluhy v řádech statisíců," prohlásil soudce.

Žondra na Kvitovou zaútočil 20. prosince 2016 v jejím prostějovském bytě. Pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle, tehdy zazvonil na zvonek, poškozená ho pustila do domu a bytu, ukázala mu místo, kde má kotel na vodu. Když k němu stála zády, dal jí nůž na krk. Tenistka nůž chytla za ostří a obžalovaný nožem prudce trhl, čímž jí způsobil řezné rány na ruce, v níž drží raketu. Kvitová po útoku musela podstoupit náročnou operaci, osm týdnů měla dlahu a na pět měsíců musela zapomenout na tenis.

Žondra, který byl v minulosti odsouzen jako člen skupiny přepadávající důchodce a nyní si odpykává trest 2,5 roku za tip na přepadení seniora na Blanensku. Od začátku tvrdil, že byl na stavbě desítky kilometrů daleko. Jeho vina však podle soudů byla jednoznačně prokázána. Při rozhodování soud vycházel zejména z toho, že Kvitová Žondru jako útočníka bez váhání označila, její tvrzení podpořily výsledky vyhodnocení pachových stop.

„Petra Kvitová, s níž jsem od rána v kontaktu, vzala rozsudek na vědomí. Pro ni ta záležitost skončila okamžikem jejího výslechu, nicméně je pochopitelně ráda, že soud i v odvolacím řízení potvrdil to, že ona určila pachatele a rozhodl o trestu," řekl Právu bezprostředně po verdiktu vrchního soudu mluvčí tenistky Karel Tejkal.

Nad spekulacemi obhajoby o tom, že Kvitová si zranění způsobila sama a lidé kolem ní toho využili k vytvoření dojemného příběhu, se hráčka podle něj „hořce pousmála". „Dá se to komentovat slovem nehoráznost. Pokud někdo tvrdí, že je to jakási kamufláž zranění, které si levák způsobil sám na levé ruce, tak je to až spiklenecká teorie. Však také soudy jednoznačně vyvrátily tyto nesmysly a absurdní spekulace," dodal Tejkal.