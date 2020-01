České hvězdy září, Kvitová i Plíšková jsou ve čtvrtfinále! Do akce se chystá Kristýna Plíšková

Karolína Plíšková začala zápas proti domácí Ajle Tomljanovicové dobře, když své soupeřce vzala již její druhý servis a šla do vedení 3:1. Plíšková však o výhodu brejku přišla v deváté hře, vzápětí si však vzala ztracený servis zpět a sadu po 45 minutách získala 6:4.

Druhý set se nesl jasně v rytmu podávajících hráček. Plíšková ani Tomljanovicová neztratily servis a sadu tak musel rozhodnout tiebreak. V něm byla šťastnější domácí Australanka, která ho vyhrála 7:5 a po hodině a 32 minutách boje byl stav utkání 1:1.

Ajla Tomljanovicová v zápase s Karolínou Plíškovou

Tertius Pickard, ČTK/AP

Rozhodující sada však žádné drama nepřinesla. Plíšková šla bleskově do vedení 3:0 a žádné problémy už nepřipustila. Za stavu 4:1 vzala podruhé v setu Tomljanovicové servis a sadu v klidu vyhrála za 28 minut 6:1, celý zápas pak za 2 hodiny a 5 minut 6:4, 6:7 a 6:1. Plíšková nasázela v zápase 12 es, připsala si jen 3 dvojchyby.

"Jsem tady déle než dva týdny, takže jsem ráda, že jsem konečně hrála zápas. První duel sezony je vždy těžký bez ohledu na to, jak mi to šlo v tréninku,"

V boji o semifinále se lounská rodačka utkání s Alison Riskeovou, která v předcházejících kolech vyřadila Karolínu Muchovou a Barboru Strýcovou. Plíšková současnou světovou devatenáctku porazila ve všech šesti vzájemných zápasech.

Kvitová vládla

Petra Kvitová vstoupila do zápasu s mladičkou Ruskou ve velké pohodě a za stavu 2:1 si poprvé přivlastnila Samsonové servis. To světové sedmičce stačilo k vítězství v prvním setu v poměru 6:3. Kvitová neměla při svém podání žádné problémy a jednadvacetileté soupeřce nedovolila ani jedinou možnost brejku.

Klíčový moment druhé sady přišel za stavu 2:2, kdy byla česká hvězda opět úspěšná na returnu a i díky dvojchybě Samsonové podruhé v zápase vzala své soupeřce servis.

Petra Kvitová na returnu

Tertius Pickard, ČTK/AP

Žádné komplikace už dvojnásobná wimbledonská šampionka nepřipustila, sadu dovedla do vítězného konce 6:2 a po jedné hodině hry mohla slavit klidný postup do čtvrtfinále. "Čelila jsem velmi tvrdému servisu, ale byla to výzva. Občas trénuju s klukama, takže jsem na to byla připravená. Mám z postupu radost," řekla Kvitová na kurtu.

Ve čtvrtfinále změří Kvitová síly s Američankou Jennifer Bradyovou, která v Brisbane vyřadila v prvním kole Marii Šarapovovou, ve druhém pak úřadující světovou jedničku Ashleigh Bartyovou.

Do akce jde i Kristýna Plíšková

Ve velmi dobré formě se v úvodu sezony prezentuje Kristýna Plíšková. Na turnaji v Šen-čenu si v prvním kole poradila hladce s Rumunkou Beguovou (6:3, 6:3), ve druhém pak zdolala i velkou favoritku a světovou jedenáctku Arynu Sabalenkovou (6:4, 6:4).

I její soupeřka zatím na turnaji neztratila ani set, když porazila Japonku Doiovou a domáčí Čangovou. Třiatřicetileté Bondarenkové patří až 1168. příčka v rankingu, Kristýna Plíšková je 66. Obě tenistky se na okruhu dosud nepotkaly.