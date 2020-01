Takhle měla Kvitová volat: Podřízl mě

Případ mediálně znovu ožil. S dalším projednáváním kauzy pořezání Petry Kvitové se objevil záznam, který má zachycovat její hovor s linkou 112. Záznam toho, co tenistka údajně říkala poté, co 20. prosince 2016 v prostějovském bytě utrpěla zranění ruky, přinesl spolek Šalamoun, který se věnuje problematice justice v ČR. Olomoucký vrchní soud dnes Radimu Žondrovi souzenému pro přepadení hráčky zvýšil trest z osmi na 11 let. Muž vinu popírá s tím, že na místě nebyl.