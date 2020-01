Finále českých hvězd se blíží! Kvitová i Plíšková si poradily s americkými soupeřkami

Výborně! Největší hvězdy českého tenisu Petra Kvitová a Karolína Plíšková na svém úvodním turnaji nové sezony v Brisbane válí, když si zajistily postup již do semifinále. Dvojnásobná wimbledonská šampionka nejdříve zdolala Američanku Bradyovou 6:4, 6:2, světová dvojka pak srazila i její krajanku Riskeovou 7:6, 6:3. Pokud obě tenistky zvládnou i sobotní semifinále, rozdají si to v boji o titul ve vzájemné souboji.

Naprosto vyrovnaný první set přinesl čtvrtfinálový duel v Brisbane mezi Petrou Kvitovou a Jennifer Bradyovou. O jeho osudu rozhodla až desátá hra, kdy si Američanka poprvé prohrála podání a sadu tak ztratila za 48 minut 4:6.

Druhá sada se už nesla v režii české tenistky. Třiapadesátá hráčka světa dvakrát přišla o podání, naopak na servis dvojnásobné wimbledonské šampionky zbraň nenašla a zapas tak prohrála za hodinu a dvacet minut 4:6, 2:6.

Soupeřkou Petry Kvitové v boji o finále bude světová třináctka Madison Keysová. Obě hráčky se na okruhu potkaly šestkrát s vyrovnanou bilancí 3:3. Poslední zápas se však odehrál ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu v roce 2016, kde se po třísetové bitvě radovala Američanka.

Karolína Plíšková pomstila krajanky

Hodinu a šest minut. Tak dlouho trvala úvodní sada zápasu mezi Karolínou Plíškovou a Alison Riskeovou, které nechybělo opravdu nic. Nečekané zvraty, parádní výměny i lehké chyby. Servis rozhodně nebyl v úvodu utkání velkou zbraní ani na jedné straně. Po čtyřech odehraných hrách ho udržela jen jednou Karolína Plíšková a vedla tak 4:1.

Ani to však nestačilo. Devětadvacetiletá Američanka dotáhla zápas do tiebreaku. V něm šla opět do vedení světová dvojka, která znovu vedla 4:1, Riskeová však zkrácenou hru zcela otočila a vypracovala si dva setboly.

Ani druhý ztracený náskok však Plíškovou nezlomil. Zkrácenou hru vyhrála 8:6 a ujala se po setu plném zvratů vedení 1:0.

I druhý set začal ve stylu toho úvodního, když si v prvních dvou hrách obě tenistky prolomily servis. Klíčový moment utkání přišel v páté hře, kdy byla Plíšková znovu úspěšná na returnu a dovedla zápas do vítězného konce po hodině a třiapadesáti minutách 7:6 a 6:3.

Česká tenistka vyhrála sedmý z osmi vzájemných zápasů a pomstila tak vyřazení Karolíny Muchové a Barbory Strýcové, které Risková zdolala v prvních dvou kolech. Karolína Plíšková se v boji o finále utká s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Naomi Ósakaovou.

Američanka Alison Riskeová třetí český skalp na turnaji Brisbane International nezískala, s Karolínou Plíškovou prohrála.

Kristýna Plíšková na finále nedosáhla

O jediný set nepřišla na své cestě do semifinále turnaje v Šen-čenu Kristýna Plíšková. To však přestalo po úvodní semifinálové sadě zápasu s Kazaškou Elenou Rybakinovou platit.

Dvacetiletá soupeřka vzala Plíškové v první sadě hned dvakrát servis, na kurtu si počínala jistým dojem a po 32 minutách šla do vedení 1:0. O dvě minuty staršímu dvojčeti světové dvojky se tolik nedařil servis, od základní čáry pak byla jistější Rybakinová.

Ve druhém setu se rozpoutala naprosto vyrovnaná bitva, kterou rozhodla až dvanáctá hra. V ní Kristýna Plíšková potřetí v zápase prohrála servis a celý zápas tak tratila za hodinu a třináct minut 2:6, 6:7.

Plíškové se nepodařilo postoupit do třetího finále v kariéře po turnajích v Taškentu 2016 a Praze 2017. V hlavním městě Uzbekistánu získala lounská rodačka svůj jediný titul. Ve finále se Rybakinová utká s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou.

Williamsová i Wozniacká jsou v Aucklandu v semifinále

Turnajová jednička Serena Williamsová přemohla v Aucklandu vítr i německou soupeřku Lauru Siegemundovou a postoupila do semifinále. Mezi nejlepší čtveřicí je v největším novozélandském městě také loučící se dánská tenistka Caroline Wozniacká.

Osmatřicetiletá Williamsová porazila Siegemundovou po tuhém půldruhahodinovém boji 6:4, 6:3. Větrné poryvy působily hvězdné Američance potíže při nadhozu na podání, včetně posledního gamu, když za stavu 5:3 servírovala na ukončení zápasu.

Serena Williamsová slaví postup do dalšího kola

"Je to (Siegemundová) hodně nebezpečná soupeřka a ty podmínky k tomu moc nepomáhaly. Bože, jsem ráda, že už to mám za sebou a jsem stále v turnaji," uvedla Williamsová, jež se v semifinále střetne s krajankou Amandou Anisimovovou.

Další bývalá světová jednička Wozniacká ukončila dvanáctizápasovou vítěznou sérii v Aucklandu Julie Görgesové, jež turnaj vyhrála v předchozích dvou letech. Devětadvacetiletá Dánka, jež po Australian Open ukončí kariéru, německou obhájkyni titulu porazila 6:1, 6:4. O finále bude hrát proti Američance Jessice Pegulaové.

O titul si kamarádky Williamsová s Wozniackou zahrají v Aucklandu i v případě neúspěchu ve dvouhře. Na turnaji vytvořily hvězdný deblový pár a bez ztrátu setu postoupily do finále.