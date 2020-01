Vondroušová - Mariaová 6:3, 6:0 Vondroušová řádila jako uragán! Strýcová s Bouzkovou vypadly

Vondroušová si návrat do turnajového kolotoče po dlouhém zranění jistě představovala jinak, když prohrávala 0:2. Pak se ale dostala do tempa a vzala německé soupeřce čtyřikrát v řadě podání. Za 34 minut pak získala úvodní sadu poměrem 6:3.

Pak se utkání proměnilo v jednoznačnou partii české hráčky. Ta totiž Mariaové nadělila za pětadvacet minut kanára a mohla slavit postup.

Strýcová do zápasu nevstoupila nejlépe, za stavu 2:2 ztratila dvakrát servis a vypadalo to, že Američanka set dopodává. Jenže česká bojovnice zabrala a dokázala jít dokonce do vedení 6:5. Sada nakonec dospěla do zkrácené hry, která měla infarktový průběh. Strýcová totiž vedla 6:4 a měla dva setboly. Peraová, která prošla do hlavní části turnaje z kvalifikace, však uhrála čtyři body v řadě a set získala za hodinu a osm minut pro sebe.

Američanka pak získala náskok i na startu druhé sady, kdy rychle vedla 2:0. Pak si ale Strýcová vzala ztracené podání zpět a byla ve hře. Klíčový okamžik přišel v osmé hře. Peraová si vybojovala možnost brejku a hned ji využila. Následně při vlastním podání sedmdesátá hráčka světového žebříčku zápas ukončila.