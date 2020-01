Wilander chválí české hráčky. Jak vidí jejich šance na grandslamový titul?

České tenistky mají velkou šanci na zisk grandslamového titulu! Myslí si to bývalá světová jednička a expert televizní stanice Eurosport Mats Wilander. Pětapadesátiletý Švéd vidí jako velké pozitivum to, že Karolínu Plíškovou nově trénuje Daniel Vallverdu. Legenda mužského tenisu přepokládá, že i Petra Kvitová grandslam vyhraje a přidá třetí velký titul k těm dvěma wimbledonským. A co říká Wilander na nastupující generaci českých hráček?

„Vallverdu je pro Karolínu (Plíškovou) skvělá volba,“ uvedl expert Eurosportu Mats Wilander. „Dani (Vallverdu) vedl Andyho Murrayho, skvělou práci odvedl i pro Magnuse Normana nebo Stana Wawrinku. Někdo, jako je Plíšková, musí zkusit udělat všechno pro to, aby se stala grandslamovou šampionkou,“ dodal vítěz Australian Open, French Open i US Open.

Podle Wilandera je dobře, že českou jedničku povede kouč, který má zkušenosti výhradně s mužským tenisem. Podle Švéda je totiž důležité, aby Vallverdu naučil Plíškovou přemýšlet na kurtu jinak, než tomu bylo doposud – aby přidala do své hry více taktiky a naopak ubrala na emocích.

Kvitová je mnohem lepší než dříve

Obdobně vidí Wilander šance na zisk grandslamu i v případě Petry Kvitové. „Po fyzické stránce je Petra (Kvitová) určitě schopná jeden z turnajů velké čtyřky vyhrát. Po psychické stránce si vůbec nejsem jistý tím, jak je pro ni tenis důležitý po tom, čím si prošla,“ řekl na adresu šestinásobné vítězky Fed Cupu.

Petra Kvitová rozdává autogramy fanouškům po vítězném vstupu do Australian Open.

Hannah Mckay, Reuters

„Říkám to proto, že Kvitová je schopná jeden den zahrát skvěle a další zápas zase příšerně. Myslím ale, že Petra vyhraje další grandslam. V současnosti mi připadá totiž jako mnohem lepší hráčka než dříve a to mi napovídá, že se snaží dělat všechno, co může, aby se jí to povedlo,“ nešetřil Wilander chválou na adresu dvojnásobné wimbledonské šampionky z Fulneku.

Česká výchova tenistek je inspirativní

Podle Wilandera Česko vychovává úctyhodný počet vynikajících hráček a inspiruje tím zbytek tenisového světa. „Češi nějak přišli na to, že když mají jednu skvělou tenistku, tak by se jim hodila i další a pak další. Vypadá to, jako by se to nikdy nemělo zastavit,“ řekl Wilander na adresu Markéty Vondroušové, Karolíny Muchové a dalších.

„Jejich úspěchy potom inspirují další hráčky. V Česku je opravdu hodně tenistek, které před sebou můžou mít fantastickou kariéru. Pro ženy v Česku to navíc může být velmi lukrativní, pokud budou skutečně úspěšné. To musí být také velká motivace,“ dodal expert Eurosportu.