Vycházející česká hvězdička jede, Forejtek si zahraje mezi dospělými o titul!

Vyprahlou poušť čekající na aspoň trošku vláhy připomíná český mužský tenis. Nulová účast v hlavní soutěži Australian Open tento smutný fakt jen podtrhl. Pomyslnou živou vodou by se mohl stát osmnáctiletý Jonáš Forejtek. A že to nejsou plané naděje, potvrzuje plzeňský rodák na probíhajícím turnaji ITF v Nusslochu v Německu, kde si zahraje o titul!

Jako přízrak v bídě českého tenisu působilo vítězství Jonáše Forejtka na loňském juniorském US Open. A to zdaleka nebylo vše. Stále teprve osmnáctiletý mladík hrál klíčovou roli i při své premiérové účasti v Davisově poháru, kdy vybojoval dvě výhry proti Černohorcům Bašičovi a Brkičovi.

"Ten kluk tam byl hozený, hrál to poprvé za důležitého stavu. Dokázal, že je zaslouženě prvním juniorem světa a myslím, že bude patřit do světové špičky. O tom jsem přesvědčený," říkal po Forejtově představení nehrající kapitán Jaroslav Navrátil.

Jonáš Forejtek a Jiří Lehečka vyhráli ve Wimbledonu juniorskou čtyřhru

To hlavní má pro českého mladíka přijít v letošním roce, kdy svůj talent musí prokázat už mezi dospělými. A nutno říct, že začal skvěle. Na turnaji ITF na Mallorce došel do čtvrtfinále, pak sice vypadl na témže místě v prvním kole, to hlavní však přišlo v Německu.

V prvním kole z pozice 528. hráče světa Forejtek nejdříve vyřadil o téměř 130 míst lépe postaveného domácího tenistu Hellera (6:3, 6:4), v druhém pak po bitvě krajana Staňka (6:7, 7:5, 6:3), ve čtvrtfinále pak přišel na řadu čtyřiatřicetiletý německý veterán Seifert (1:6, 7:6, 6:3) a v semifinále pak dotřetice německý tenista Ejupovič (5:7, 6:3, 7:6).

V boji o titul se Jonáš Forejtek utká s vítězem utkání mezi Belgičanem Bemelmansem, bývalým 83. hráčem světa a Italem Ocleppoem. Vybojuje svůj premiérový titul?