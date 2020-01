Federera musela umravňovat rozhodčí. Za vulgarity přesto vyfasoval tenisový slušňák pokutu

Trest pro Rogera Federera? Něco neobvyklého. Avšak i největšímu tenisovému gentlemanovi se udělují za prohřešky pokuty. Jednoho takového se legendární tenista dopustil v úterním čtvrtfinále Australian Open. Dvacetinásobný grandslamový vítěz si totiž v utkání proti Tennysu Sandgrenovi zanadával.

Stý hráč světa nebyl pro Federera vůbec lehkým soupeřem. I když americký tenista úvodní set prohrál 3:6, druhý dokázal ovládnout 6:2 a skvěle se mu vedlo i ve třetím, který také získal poměrem 6:2. V jeho průběhu však došlo něčemu, na co nejsme u Federera zvyklí. Třetí hráč světa utrousil několik vulgarit.

Roger Federer chtěl debatovat i s čárovou rozhodčí, ta to ale odmítla.

Lajnová rozhodčí na to upozornila sudí na umpiru a ta Federera napomenula, že svým nevhodným vyjadřováním porušuje pravidla. Švýcar zapíral a nazlobený se jí ptal, co řekl. Rozhodčí mu však odpověděla, že to, co vyřkl, nehodlá opakovat. Federer šel za čárovou sudí, ale ta se s ním odmítla bavit. Poté se vrátil k hlavní rozhodčí, které se podařilo ho svými argumenty uklidnit a legendární tenista šel hrát dál.

Ve čtvrtém setu Sandgrenovi utekl ze sedmi mečbolů a vyhrál ho v tie-breaku 7:6. Pátou sadu získal 6:3 a mohl se radovat z postupu do semifinále. Dvacetinásobný grandslamový vítěz poté na tiskové konferenci přiznal, že byl během utkání frustrovaný a na kurtu nadával. Jeho chování se však neobejde bez trestu. Federer za použití vulgarit dostal pokutu tři tisíce australských dolarů (přes 68 000 korun) od pořadatelů turnaje.