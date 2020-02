Fanoušci nemají k Novakovi úctu, tvrdí Djokovičův otec. Podle něj ještě letos jeho syn dožene Federera

Fakt, když hraje jeho syn s Rogerem Federerem nebo Rafaelem Nadalem a fanoušci fandí jim, už ho tolik nepřekvapuje. Avšak to, že diváci byli během finále Australian Open na straně Dominica Thiema, ho rozčílilo. Srdjan Djokovič, otec srbského tenisty, tak opět neudržel jazyk za zuby a pustil se do kritiky publika.

„Sedminásobný šampion Australian Open hraje na centrálním kurtu, kde nikdy neprohrál finálový zápas, proti nějakému Rakušanovi a většina fandí jeho soupeři. Představte si tu neúctu k Novakovi. To je prostě neuvěřitelné, ale takhle to chodí i jinde. V Londýně, New Yorku, v Paříži je to o něco lepší, ale v Madridu zase stejně špatné,“ rozčiloval se Srdjan Djokovič na webu essentiallysports.com.

Srdjan Djokovic: Novak will equal Roger Federer's all-time Grand Slam record in 2020 #Tennis https://t.co/bjBijyVxNO pic.twitter.com/PZyL612aAQ — Newslocker Tennis (@news_tennis_com) February 8, 2020

Uvažoval i nad tím, z jakého důvodu tomu tak je. „Tenis je sport pro bohaté lidi. Ti nedokážou pochopit, že někdo z malého a chudého Srbska je nejlepším hráčem světa posledních deset let,“ vysvětloval s tím, že jeho syn, sedmnáctinásobný grandslamový vítěz, brzy dožene Federera, který vyhrál dvacet titulů.

Podle něj by se tak dokonce mohlo stát už letos. „To, že lidé fandí proti němu, mu dává energii navíc a stane se tak nejlepším tenistou historie ve všech ohledech. Vyhraje i další tři grandslamy a v letošní sezoně překoná i rekord v počtu týdnů v čele žebříčku. Až jednou odejde do důchodu, bude žít v Srbsku jako nejlepší tenista všech dob,“ dodal Djokovič senior.