Strýcová - Anisimovová 7:6, 2:6, 6:4 Strýcová v bitvě generací přehrála americkou hvězdičku, Vondroušová zničila Lotyšku, Vesely vypadl

Tahle výhra obzvláště těší. Barbora Strýcová si v prvním kole prestižního turnaje v Dubaji poradila po velké bitvě s o patnáct let mladší americkou vycházející hvězdičkou Amandou Anisimovovou 7:6, 2:6 a 6:4. Postup slaví i Markéta Vondoušová, která porazila Anastasii Sevastovovou jasně 6:3, 6:2. Bývalá světová jednička Belgičanka Kim Clijstersová nestačila při svém návratu po sedmileté pauze na Španělku Garbiňe Muguruzaovou. Tenista Jiří Veselý prohrál týden po titulu v Puné v 1. kole turnaje v Delray Beach s osmnáctiletým Američanem Brandonem Nakashimou 6:7, 1:6.

Plzeňská rodačka vrátila mladé Američance loňskou prohru z Aucklandu. Po vyrovnaném začátku zvládla suverénně tie-break, ale ve druhém setu se nemohla chytit. Za stavu 0:3 se radila s argentinským koučem Diegem Dinomem, jenže prohrála další dva gamy.

Až pak se Strýcové podařilo snížit a za stavu 2:5 si Anisimovová povolala lékaře. V dubajském horku ji zřejmě přepadla nevolnost. Set už česká tenistka nezachránila. Pak prohrávala ještě 1:3 a odvracela brejk, ale závěr zvládla zkušeně.

"Byl to nesmírně složitý zápas v těžkých podmínkách. Míčky si za letu dělaly, co chtěly," řekla Strýcová v rozhovoru na kurtu. Pro druhé kolo by si raději přála Chorvatku Petru Martičovou než tchajwanskou spoluhráčku z úspěšné deblové dvojice. "Není jednoduché hrát proti parťačce, s níž máte krásný vztah," dodala.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka Clijstersová odehrála v Dubaji první zápas po sedmileté pauze proti finalistce Australian Open Muguruzaové. Ta měla v prvním setu jasně navrch, ale ve druhém dokázala šestatřicetiletá Belgičanka obrátit stav z 0:3 a 2:4 až na 6:5. Nakonec musel rozhodnout tie-break, který Muguruzaová vyhrála 8:6.

Vondroušová si poradila se Sevastovovou

Markéta Vondroušová se s Anastasijí Sevastovovou utkala v kariéře jen jednou, když v minulém roce smetla svou soupeřku při své spanilé jízdě do finále French Open ve 4. kole jasně 6:2, 6:0. A v podobném duchu zahájila i druhý vzájemný zápas.

Sokolovská rodačka se proti 41. hráčce světa ujala rychle vedení 4:1. Svou lotyšskou soupeřku tradičně trápila pestrou hrou plnou stopbalů, na kterou její o devět let starší rivalka těžko hledala odpověď.

Veliká bitva se za stavu 4:2 rozpoutala o sedmou hru. Vondroušová odvrátila několik brejkbolů a i s pomocí štěstí své podání udržela. Přesto si na kurt zavolala svého kouče Jana Hernycha. „Musíš být lepší na nohou, máš nahráno, rozstřílej se. I kdybys měla pár míčů vyhodit. Nesmíš hrát opatrně. Švihej to toho, musíš najít rytmus, zvedni jí to do bekhendu," radil své svěřenkyni bývalý 59. hráč světa.

Česká trojka nakonec první set i díky vynikající hře na síti dovedla do vítězného konce (6:3) a po 40 minutách se ujala vedení 1:0.

Mizerné podání Vondroušové postup nevzalo

Ve druhém setu se Vondroušová trápila na servisu, úspěšnost jejího podání spadla hluboko pod padesát procent, přesto i nadále určovala ráz utkání. Chyby na podání kompenzovala výborným pohybem po základní čáře a čtením hry.

Sevastovová, která se tradičně opírala o tvrdý forhend, však své soupeřce pomáhala řadou nevynucených chyb a když si prohrála svůj další servis, vedla loňská finalistka French Open už 5:2.

Vondroušová i nadále svou soupeřku držela na její bekhendové straně, sama i přes trápení na servisu nezaváhala a utkání dovedla za jednu hodinu a devět minut k pohodové výhře 6:3, 6:2. Ve druhém kole se česká tenistka utká s vítězkou utkání Svitolinová - Bradyová.

Ve druhém kole již je Barbora Strýcová, volný postup má Karolína Plíšková.

Turnaj žen v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 2 908 770 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Strýcová (ČR) - Anisimovová (USA) 7:6 (7:3), 2:6, 6:4 Mertensová (Belg.) - Wang Čchiang (Čína) 6:3, 6:0 Džabúrová (Tun.) - Riskeová (USA) 7:6 (7:3), 1:6, 6:3 Muguruzaová (9-Šp.) - Clijstersová (Belg.) 6:2, 7:6 (8:6) Vondroušová (ČR) - Sevastovová (Lot.) 6:3, 6:2 Čtyřhra - 1. kolo Peschkeová, Schuursová (6-ČR/Niz.) - Flipkensová, Van Uytvancková (Belg.) 6:3, 6:1

Turnaj mužů v Marseille (tvrdý povrch, dotace 769.670 eur): Dvouhra - 1. kolo: Paire (6-Fr.) - Barrere (Fr.) 6:4, 7:6 (7:1) Ymer (Švéd.) - Gasquet (Fr.) 6:3, 3:6, 7:5.