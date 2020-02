Na dně se silami? Jsem ve stresu a vyčerpaná, přiznala Serena

Když se jí před deseti lety novináři ptali, zda bude v roce 2020 ještě hrát tenis, reagovala Serena Williamsová s pobaveným úsměvem. Zdánlivě nereálná představa se však vyplnila a legendární Američanka stále prohání po kurtech i o dvacet let mladší kolegyně. I na ní se však pokročilý sportovní věk 38 let a role matky začíná podepisovat. „Ubývá mi sil," přiznala šampionka.

Čtyřiadvacet. Toto číslo se v představách Sereny Williamsové objevuje znovu a znovu. Představuje totiž metu, kvůli které se hvězdná tenistka stále prohání po kurtech. K čtyřiadvaceti grandslamovým titulům legendární Australanky Margaret Courtové totiž Sereně chybí jediný.

Od triumfu na Australian Open v roce 2017 od něj byla čtyřikrát jediný zápas. Ani v jednom případě však poslední grandslamový krok neudělala. A každým dalším měsícem je jasnější, že se jí to už ani povést nemusí.

Americká tenistka Serena Williamsová v zápase 3. kola Australian Open

Lee Jin-man, ČTK/AP

Na nedávno skončeném Australian Open se rozloučila již ve třetím kole, navíc síla nastupující mladé generace v čele s Keninovou, Andreescuovou, Bartyovou, Bencicovou a mnohými dalšími neustále roste.

A ani role mámy dvou a půlleté Alexis Olympie ji sil nepřidává. „Velmi často jsem na dně se silami, cítím se vyčerpaná, jsem ve stresu. A když pak musíte jít ještě hrát tenis, není to opravdu vůbec nic jednoduchého. Ženy, které se dokážou starat o rodinu a ještě přitom chodit den co den do práce, jsou pro mě velkou inspirací a obdivuji je. A já jsem hrdá, že se mezi ně můžu počítat," psala vítězka 73 turnajů na sociálních sítích.

Její kouč Patrick Mouratoglou však boj o vytoužený čtyřiadvacátý grandslamový titul pro svou svěřenkyni rozhodně nevzdává. Zároveň však připouští, že se ve hře jeho svěřenkyně musí řada věcí změnit. „Musíme čelit realitě. Serena je stále dobře naladěná, že to zvládne, jinak by už na kurtech nebyla. Musíme ale změnit některé herní prvky," má jasno devětačtyřicetiletý Francouz.

I on však vidí, že šance jeho nejslavnější svěřenkyně začínají pomalu klesat. „Serena do tenisu dává veškeré úsilí. Je těžké odhadnout, kolik bude mít ještě příležitostí na překonání rekordu a jak dlouho bude ještě hrát,“ dodává Mouratoglou.