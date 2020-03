Další tenisové loučení. Už nemám dost energie, prohlásila bývalá elitní hráčka

Letošní Australian Open bylo posledním turnajem v kariéře hned pro několik hráček. Zatímco některé to tak měly naplánované, další se k odchodu z tenisu rozhodly až později. Na grandslamu se loučila bývalá světová jednička Caroline Wozniacká, která však o tom mluvila již dříve. Minulý týden pak raketu na hřebík pověsily další hvězdné hráčky.

Maria Šarapovová na Australian Open vypadla už v úvodním kole a v žebříčku se propadla do čtvrté stovky. Bývalou světovou jedničku po vypršení trestu za doping trápilo rameno a už se nedokázala dostat do své bývalé formy. Přesto její krok mnohé šokoval. O několik dní později se stejným rozhodnutím přišla další bývalá elitní tenistka.

Johanna Larssonová o svém kroku promluvila ve švédských médiích. „Jsem nesmírně šťastná a hrdá na to, co jsem dokázala,“ citoval Larssonovou web WTA. „Bylo to skvělé dobrodružství s mnoha úžasnými zážitky. Cítím, že už nemám dost energie na to, abych hrála na sto procent a nechci hrát tenis, když nemohu odvádět výkony na nejvyšší úrovni,“ vysvětlovala jednatřicetiletá tenistka.

Bývalá světová pětačtyřicítka během své kariéry vyhrála na okruhu WTA dva tituly ve dvouhře a čtrnáct ve čtyřhře. Na grandslamech se dostala nejdál do třetího kola, a to na French Open a US Open. Letos si zahrála ještě na Australian Open, kam se probojovala z kvalifikace. V úvodním kole však nestačila na Španělku Paulu Badosaovou Gibertovou. V únoru se pak představila ještě ve Fed Cupu.