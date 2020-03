Skončit s Davis Cupem? Měl jsem to mnohokrát na jazyku, připouští Veselý

Když vypadl z první stovky světového žebříčku, nevypadalo to s vítězem juniorky na Australian Open 2011 moc růžově. Veselý se ale mezi top 100 letos vrátil oklikou přes Indii, kde po pěti letech vyhrál svůj druhý turnaj ATP v kariéře.

„Určitě je teď naladění lepší. Čekal jsem na to strašně dlouho, byla to dlouhá cesta vrátit se na pozice, abych hrál znovu ATP turnaje. Po všech problémech, které jsem měl, tak je to velice příjemný pocit být zpátky," těší Veselého, který si zase začal věřit. „Je fajn, že se můžu spolehnout na svoji hru. Na daviscupový sraz jsem přijel asi v nejlepším rozpoložení, co jsem kdy dorazil. A doufám, že mě to nesváže."

Hrát Davis Cup totiž pro Veselého pokaždé znamenalo hlavně velkou psychickou zátěž. Kapitán Jaroslav Navrátil mu sice dával příležitost postupně ještě za éry Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka, ale po jejich odchodu z týmu Veselý jako jednička několikrát pohořel v zápasech, které měl vyhrát.

Selhání v úvodní den baráže v Indii proti Devvarmanovi dokázal napravit, ale na dno si sáhl hlavně předloni, kdy podlehl v Maďarsku teenagerovi Pirosovi, jenž figuroval až v páté stovce světového žebříčku. A loňská porážka v Bosně s Bašičem Veselému taky zrovna moc nepřidala. Jeho bilance v ostrých daviscupových dvouhrách je nyní 6:8...

V Davis Cupu se Veselý prostě nedokázal uvolnit, a dokonce přemýšlel o tom, že by dal týmové soutěži sbohem.

Tenista Jiří Veselý na tiskové konferenci v Prostějově ukázal pohár, který získal za vítězství v singlu na okruhu ATP v Puné v Indii.

Luděk Peřina, ČTK

„Měl jsem to mnohokrát na jazyku," připustil Veselý. Hlavně po Maďarsku, tam jsem byl zlomenější, dá se říct. Ale i s Bosnou jsem si říkal, proč to hraju, jaký to má význam. Člověk vyšťaví, ještě jsem většinou onemocněl, protože mě to psychicky totálně semlelo. Bylo vidět, jak mě to velice svázalo a předvedl jsem sotva poloviční nebo třetinové výkony než na turnajích," popisovala česká jednička.

Nakonec ale vytrval a rozlučku s Davis Cupem mu ‚rozmluvila' odpovědnost. K fanouškům, ke spoluhráčům, k sobě...

„Vždycky jsem ty myšlenky měl, ale říkal jsem si, že to jen tak nevzdám, neřeknu, že na to kašlu. Je to reprezentace a nehraju sám za sebe, ale za celý stát. Sleduje to spousta lidí a myslím, že hodně hráčů by si přálo být v té pozici a hrát pro svou zemi. To jsou věci, které převládly a snažil jsem se hledat cestu, jak z toho ven," přemítal Veselý.

Podle něj nastal čas začít psát v Bratislavě trochu jiný příběh.

„Hlavně doufám, že na kurt půjdu s čistou hlavou a budu soustředěně hrát svůj nejlepší tenis," věří žebříčkově nejlépe postavený tenista (64.) bratislavské daviscupové kvalifikace. V pátek by to měl dokázat na kurtu proti Jozefu Kovalíkovi (121.)