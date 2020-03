Žabička za 13 milionů. Veselý si už chystal smuteční řeč, pak spořádal pár řízků a vrhl se do oslav

Jiří Veselý hrdinsky otočil zápas s Andrejem Martinem a pak se samou radostí vyválel na antukovém kurtu, kde ho zasypala skupinka nadšených gratulantů.

Páteční jasnou záležitost ovšem v sobotu vystřídaly velké nervy. Po poradě s týmem se kapitán Jaroslav Navrátil nakonec rozhodl poslat na kurt do čtyřhry debutanta Zdeňka Koláře a teenagera Jonáše Forejtka a singlisty Jiřího Veselého a Lukáše Rosola šetřil na čtvrtý a případný pátý zápas.

Jiří Veselý se raduje z vítězství nad Slovákem Andrejem Martinem v zápase Davis Cupu.

Václav Šálek, ČTK

"Museli bychom hrát tragicky, abychom takovou šanci ztratili," prohlásil po výhře dvakrát 6:4 osmý deblista světa Filip Polášek, kterého v barvách Slovenska zdatně doplňoval neméně zkušený Igor Zelenay.

Hostitelé se zachytili drápkem a začali cítit příležitost, jak Čechům ještě zatopit.

"Představte si, jak bych vypadal, kdybych hrál tři sety v deblu a nastoupil na mě Andrej v takové formě. Nemyslím, že bych to fyzicky zvládnul, že by to zvládnul fyzicky kdokoli," vysvětloval Veselý svou absenci ve čtyřhře.

Souboj jedniček byl ale minimálně na změření tlaku. Veselý ztratil suverenitu prvního dne a prohrával už 4:6 a 2:5.

Český tenista Jiří Vesleý v akci při daviscupovém utkání proti Slovensku.

Václav Šálek, ČTK

"Abych pravdu řekl, za toho stavu jsem si už připravoval řeč na tiskovku a říkal si, jak se člověk během jednoho dne může stát z 'hrdiny' velkým zklamáním. Ale musím dát strašně velký kredit Andrejovi, který hrál tenis na první třicítku," řekl Veselý, který však pod tlakem chytil rytmus, zatímco jeho soupeř se šance zalekl.

Ve třetím setu za stavu 4:5 český bojovník dokonce odvracel mečbol, pak už ale nenechal soupeře uhrát ani game. Zápas rozhodl nadýchaným druhým servisem, který Martin po 169 minutách ostrého boje poslal do sítě.

"Byla to taková žabička a Andrej na ni nebyl vůbec připravený," tvrdil Veselý.

Vítězství z Bratislavy pro české tenisty znamená kromě prestiže také slušný přísun financí. Už jen za účast ve skupině v Madridu si rozdělí 515 tisíc euro (skoro 13 milionů korun).

"Je pravda, že letos jsme opravdu věřili, že to můžeme dát. Los byl relativně solidní, i když jsou Slováci velice vyrovnaní a silní na antuce, mohlo to být mnohem nepříjemnější. V dnešní době, kdy hráčů nemáme tolik a mladí ještě nejsou tak daleko, aby poráželi ty nejlepší na světě, je to obrovský úspěch. A věřím, že taky inspirace pro dorostence, žáky, že se všichni dívali a budou dělat všechno proto, abychom za pár let byli znovu na výsluní, znovu bojovali s nejlepšími," zářil Veselý spokojeností.

Před oslavou ještě spořádal pár řízečků a vyrazil se spoluhráči na vítěznou party.

"Nikdo nemá propustku. Protože je opravdu co oslavovat," řekl český heroj.