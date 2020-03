Mám strach, aby se situace nezvrtla, netají obavy Strýcová

Když jste na začátku roku cestovala po turnajích, tušila jste, co se rozpoutá?

Spíš mám strach, aby se situace nezvrtla jako v jiných zemích. Když jsme byli v Americe, tak na turnaji v Indian Wells se čekalo do poslední chvíle, jestli se bude hrát. Pořadatelé ho zrušili v neděli večer a turnaj měl začít v pondělí. To jsme byli všichni úplně v šoku. Ale myslím, že se dělá jen dobře, když se ruší turnaje. Zdraví lidí je to nejdůležitější.

Jaká byla reakce tenistek v Indian Wells?

Já už pak nebyla v kontaktu s dalšími hráčkami. Všechny jsme byly na hotelu, ven už jsme nechodily. Nikdo nebyl naštvaný, každý to chápal, že je to pro jeho dobro. Pokud by to bylo naopak, pak by to bylo šílený. Někdo to může vidět tak, že přijde o práci, ale tady jde o to, že celý svět řeší složitou situaci, lidi umírají a není na pořadu dne, jestli někdo přišel o tenisový turnaj... To je to poslední, o čem bychom měli přemýšlet. Spíš by všichni měli respektovat, co se vyhlásí a dodržovat, co se má.

Udržujete si optimismus?

Myslím na to, kdy se budou hrát turnaje, abych se na ně nějak připravila. Spíš ale přemýšlím nad tím, aby se zlepšila situace ve světě a koronavirus se podařilo zastavit. Mám samozřejmě i strach, ale když budeme dodržovat ty věci, co máme a budeme nějakou dobu doma, tak jsem optimistická.

Už jste to nakousla, tak jak se v těchto dnech fyzicky udržujete?

Do neděle jsem chodila běhat skoro každý den. Mám tady doma nějaké miničinky, takže to je v klidu.

WTA zatím kompletně zrušila březnový program, přesunulo se i dubnové finále Fed Cupu. V pondělí pořadatelé oznámili, že se nebude hrát ani pražský turnaj naplánovaný od 27. dubna do 2. května. Přijde vám reálné, že by se v první polovině května hrálo podle plánu na antuce v Římě?

Hmm... Můj názor je, že to reálné není a že se hrát určitě nebude. Itálie je zasažená úplně enormně a co se tam děje, to je katastrofa.

Česká tenistka Barbora Strýcová a její snaha v semifinále Wimbledonu.

ČTK/AP

Může podle vás nastat varianta, že až se vrátíte na kurty, bude se nějakou dobu hrát bez diváků, aby se snížila rizika?

Bylo by to hrozně zvláštní, ale když to nastane, tak to budeme muset akceptovat a ty turnaje hrát, protože je to naše práce. Vydělává nám peníze na živobytí. Bylo by to divné, stejně jako bylo divné, když David Dvořák bojoval v UFC a nikdo tam vůbec nebyl, jen byly slyšet hlasy trenérů. Zvláštní to bylo, ale taky bojovali, takže s tím bychom se musely jako hráčky vypořádat. Já jen myslím na to, aby všichni byli v pohodě, protože už teď je ta situace strašná.

Je s vámi WTA během nucené pauzy v kontaktu a informuje vás o tom, jaké míní podnikat další kroky?

Komunikují s námi po emailu. Už před Indian Wells nám posílali, co monitorují a jak jsou v kontaktu s lékaři. Ale je to složité, WTA musí jednat s jednotlivými turnaji, které se asi ještě budou rušit. Tento týden se od nich dozvíme víc.