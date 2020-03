Federer a spol. v centru tenisové války: Je to zrádné a sobecké!

Mají jednu smutnou jistotu. Ať už dají přednost jedné či druhé straně, jejich rozhodnutí bude s velkou pravděpodobností podrobeno tvrdé kritice. Přesně do této situace se dostaly tenisové hvězdy v čele Rogerem Federerem, Novakem Djokovičem a Rafaelem Nadalem poté, kdy bylo French Open kvůli epidemii koronaviru přesunuto na přelom září a října. Tedy přesně do termínu, kdy je v plánu čtvrtý ročník Laver Cupu.

Čtyřiadvacátého května se měly otevřít brány slavného French Open, na kterém chtěla tenisová elita zabojovat o druhý grandslamový vavřín letošní sezony. Pandemie koronaviru však vše zhatila. Organizátoři tak obratem našli pro antukový podnik náhradní termín mezi 20. zářím a 4. říjnem, tedy pouhý týden po skončení US Open.

Mnohem závažnější je fakt, že toto datum přímo koliduje s populárním Laver Cupem, který je v plánu od 25. do 27. září v Bostonu. To silně kazí plány nejen pro pořadatelé Roland Garros a Federerova Laver Cupu, ale vrásky to dělá i čelním představitelům US Open, kterým reálně hrozí, že řada tenistů dá přednost právě pařížským bojům a do New Yorku nedorazí.

Švýcar Federer během Laver Cupu v Praze

Vlastimil Vacek, Právo

Ani jedna strana však prozatím cuknout nehodlá. "Chceme ujistit fanoušky, sponzory, vysílací společnosti, personál, dobrovolníky, hráče i skvělé město Bosoton, že hodláme i nadále uspořádat turnaj v původním termínu," píší organizátoři Laver Cupu.

Trošku smířlivěji zní prohlášení zástupců US Open. "Jsou to velmi těžké časy, každý z nás je katastrofou zasažen. Hlavní však je komunikace a spolupráce při hledání vhodného řešení. Pokud bychom museli turnaj odložit, bylo by třeba vše řádně prodiskutovat s dalšími podniky jako je třeba Laver Cup," píše se ve zprávě Amerického tenisového svazu.

A Roland Garros? "Měli jsme výměnu názorů s ATP, WTA, ITF a informovali jsme i pořadatele ostatních grandslamů. Zrušení turnaje je pro nás nemyslitelné," prohlásil předseda francouzské tenisové federace Bernard Giudicelli.

Těžké rozhodnutí pro Nadala

Pokud se nic nezmění, zvlášť "výživné" rozhodnutí čeká na největší ikony současného tenisu Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala a Rogera Federera.

Pokud je o švýcarskou legendu, tady je jasno. Federer je spoluzakladatelem Laver Cupu, o jeho účasti v Bostonu není nejmenších pochyb. Navíc oželet nepříliš oblíbenou antuku by mu žíly netrhalo.

Novak Djokovič na turnaji v Dubaji.

Thaier Al-sudani, Reuters

V úplně jiné situaci je Rafael Nadal. Devatenáctinásobný grandslamový šampion si z pařížské antuky udělal ryze domácí podnik, když zde kraloval již dvanáckrát, což se žádnému hráči v historii nikdy na jakémkoliv grandslamu nepovedlo.

A rád by zde vládl i letos. Navíc mu schází jediný triumf k tomu, aby se v počtu titulů z turnajů velké čtyřky dotáhl právě na Federera. Na druhou stranu i Španěl se zúčastnil všech tří dosavadních ročníků Laver Cupu, ke Švýcarovi ho navíc pojí i přátelský vztah.

Rafael Nadal v akci

Rebecca Blackwell, ČTK/AP

A Djokovič? Jasný král současného tenisového světa si Laver Cup zahrál jen loni v Chicagu, s velkou pravděpodobností by tak dal přednost US Open i Roland Garros. Navíc lákadlo rozšířit sbírku sedmnácti grandslamů a dotáhnout se tak na své velké rivaly, by pro bělehradského rodáka znamenalo určitě víc.

Verdikt pořadatelů French Open o přesunutí turnaje však kromě některých tenistů rozběsnil i pořadatelé jiných podniků.

"Jejich rozhodnutí je zrádné a sobecké. Je to opovržení vůči všem ostatním turnajům i hráčům. Nikdo se s nimi o tom nebavil, prostě to udělali," zuřil například šéf mexického podniku Acapulco Open Raul Zurutuza.